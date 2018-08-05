В Кишиневе появится самый маленький в Молдове памятник
Новая скульптура будет установлена в столичном парке «Валя Морилор», монумент уместится на металлической ограде.
Новая скульптура будет установлена в столичном парке «Валя Морилор», монумент уместится на металлической ограде.
КИШИНЕВ, 5 авг — Sputnik. Миниатюрную скульптуру Маленького принца, героя одноименного произведения Антуана де
У нового скульптурного героя нашего города уже появилась страница в соцсетях и несколько фотографий. Одна из них — эскиз памятника на ограде и объяснение, как он будет установлен: снимается одно из шарообразных наверший, на место которого помещается фигурка книжного героя, стоящая на астероиде В-612, родине Принца. Высота монумента — всего 612 миллиметров.
В соцсетях сообщают, что изображение Принца — практически каноническое, без плаща и шпаги, а в рубашке и бабочке, как это было изображено на одном из первых изданий сказки.
Автор и исполнитель проекта скульптуры Маленького принца — житель столицы Игорь Удушливый. Подробности своего замысла он еще
Кстати, это хоть и первый проект миниатюрного памятника в Молдове, — официально об аналогичных проектах никто не заявлял, — но в других странах маленькие монументы есть. Например, Мальчик, смотрящий на Луну в Стокгольме и другие произведения искусства. Туристы и местные жители, кстати, одевают стокгольмского Мальчика в разные наряды и на удачу оставляют на его постаменте деньги.