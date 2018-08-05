Сюзане с историей и живые традиции: Москва знакомится с узбекской вышивкой

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik, Ксения Набаткина. Образцы узбекской вышивки из разных регионов и эпох объединила выставка с поэтическим названием «И шелк привидится в дыхании песков», открывшаяся на днях в московском Музее моды.

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Как рассказала организатор выставки Фатима Арифджанова, основная идея в том, чтобы показать преемственность и актуальность узоров и техник вышивки, которые передаются из поколения в поколение.

«Все эти традиции вышивки живы, они используются. У каждой узбекской девушки, если покопаться, много вышитых вещей, и я решила, почему бы не показать все их разнообразие здесь», — пояснила Арифджанова.

Организаторы выставки не ставили перед собой цель представить традиции узбекской вышивки с точки зрения хронологии или истории. Их главной целью было погрузить посетителей в мир ярких цветов и разнообразных орнаментов. Поэтому в залах Музея моды кураторы намеренно перемешали изделия из разных регионов (Самарканд, Бухара, Шахрисабз, Ургут и не только) и из разных эпох: от паранджей, которым более двухсот лет до произведений современных мастеров.

Все экспонаты притягивают взгляд необычными сочетаниями цветов и фактур, сложными орнаментами, которые хочется разглядывать. Можно отыскать и вещи с историей. Например, одно из центральных мест занимает сюзане, которое попало в коллекцию Фатимы Арифджановой недавно, хотя изготовлено в 1946 году.

«Недавно в соцсети мне написали, что у одной московской семьи есть фрагмент старого сюзане. Я с удовольствием согласилась посмотреть на эту вещь и услышала удивительную историю. Женщину 1920 года рождения в годовалом возрасте родители увезли в Ташкент, поскольку в Москве было голодно, а там была возможность жить более сытно, поднимая новую советскую республику. Эта женщина прожила в Узбекистане до 1946 года. Перед возвращением в Москву подруги и соседки подарили ей это сюзане. Ее взрослая дочь с удовольствием передала его мне, теперь оно выставлено здесь», — поделилась Арифджанова.