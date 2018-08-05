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23:02 (мск), источник: ТАСС

В РПЦ напомнили об ответственности священников-блогеров

Один из авторов памятки для священнослужителей по ведению видеоблогов протоиерей Святослав Шевченко отметил, что такая деятельность является «новейшим видом апостольства».

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Русская православная церковь приветствует усилия священников, которые осваивают интернет и ведут блоги в миссионерских целях, но напоминает об ответственности, которую они берут на себя. Об этом рассказал в воскресенье ТАСС протоиерей Святослав Шевченко, один из авторов памятки для священников по ведению видеоблогов, опубликованной на сайте синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«Этот новейший вид апостольства современные священники в большинстве случаев принимают на себя добровольно, по зову души, что означает высокую степень ответственности, которые они несут», — отметил протоиерей.

Он рассказал, что в памятке описываются условия, в которых сейчас создаются видеоблоги.

«В настоящее время в русскоязычном сегменте блогосферы широко представлен антиклерикальный дискурс. Критика подлинных и мнимых проблем Церкви стала одним из легких способов завоевать популярность аудитории, что становится трендом и на видеохостингах. В результате священники, противодействующие этим тенденциям в своих видеоблогах, оказываются зачастую в агрессивной среде, что требует от них развития добродетелей любви и терпения», — говорится в документе.

В памятке отмечается, что видеоблоги стремительно завоевывают популярность, особенно среди молодой аудитории, но при этом видеоблоги священников не всегда ведутся на должном уровне, так как их создателям часто не хватает времени и специальных знаний для работы в интернете.

В частности, среди заблуждений, которые могут подстерегать священника-блогера, отмечается феномен «младостарчества». «Видеоблогер в священном сане получает определенную психологическую власть над подписчиками, что может трансформироваться в эгоцентризм, иллюзию непогрешимости и даже гуруизм», — говорится в памятке. В РПЦ также рекомендовали ведущим видеоблоги священникам удерживаться от «ненормативной лексики, скабрезностей, празднословия, лицедейства, оскорбительного поведения, унижения достоинства людей, демонстрации сцен насилия, распространения клеветы и другой непроверенной информации».

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