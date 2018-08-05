В РПЦ напомнили об ответственности священников-блогеров
Один из авторов памятки для священнослужителей по ведению видеоблогов протоиерей Святослав Шевченко отметил, что такая деятельность является «новейшим видом апостольства».
Один из авторов памятки для священнослужителей по ведению видеоблогов протоиерей Святослав Шевченко отметил, что такая деятельность является «новейшим видом апостольства».
МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Русская православная церковь приветствует усилия священников, которые осваивают интернет и ведут блоги в миссионерских целях, но напоминает об ответственности, которую они берут на себя. Об этом рассказал в воскресенье ТАСС протоиерей Святослав Шевченко, один из авторов памятки для священников по ведению видеоблогов, опубликованной на сайте синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Он рассказал, что в памятке описываются условия, в которых сейчас создаются видеоблоги.
«В настоящее время в русскоязычном сегменте блогосферы широко представлен антиклерикальный дискурс. Критика подлинных и мнимых проблем Церкви стала одним из легких способов завоевать популярность аудитории, что становится трендом и на видеохостингах. В результате священники, противодействующие этим тенденциям в своих видеоблогах, оказываются зачастую в агрессивной среде, что требует от них развития добродетелей любви и терпения», — говорится в документе.
В памятке отмечается, что видеоблоги стремительно завоевывают популярность, особенно среди молодой аудитории, но при этом видеоблоги священников не всегда ведутся на должном уровне, так как их создателям часто не хватает времени и специальных знаний для работы в интернете.
В частности, среди заблуждений, которые могут подстерегать
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.