В РПЦ напомнили об ответственности священников-блогеров

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Русская православная церковь приветствует усилия священников, которые осваивают интернет и ведут блоги в миссионерских целях, но напоминает об ответственности, которую они берут на себя. Об этом рассказал в воскресенье ТАСС протоиерей Святослав Шевченко, один из авторов памятки для священников по ведению видеоблогов, опубликованной на сайте синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«Этот новейший вид апостольства современные священники в большинстве случаев принимают на себя добровольно, по зову души, что означает высокую степень ответственности, которые они несут», — отметил протоиерей.

Он рассказал, что в памятке описываются условия, в которых сейчас создаются видеоблоги.

«В настоящее время в русскоязычном сегменте блогосферы широко представлен антиклерикальный дискурс. Критика подлинных и мнимых проблем Церкви стала одним из легких способов завоевать популярность аудитории, что становится трендом и на видеохостингах. В результате священники, противодействующие этим тенденциям в своих видеоблогах, оказываются зачастую в агрессивной среде, что требует от них развития добродетелей любви и терпения», — говорится в документе.

В памятке отмечается, что видеоблоги стремительно завоевывают популярность, особенно среди молодой аудитории, но при этом видеоблоги священников не всегда ведутся на должном уровне, так как их создателям часто не хватает времени и специальных знаний для работы в интернете.