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22:43 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове хотят открыть киношколу

Деятели кино в Молдове сталкиваются с нехваткой специалистов съемочной группы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 5 авг — Sputnik. В Молдове идут поиски финансирования для открытия киношколы или профильных курсов, заявил в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова генеральный директор «Pascaru Production» Сергей Паскару.

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Он рассказал, что такая идея появилась из-за того, что в республике не хватает профильных специалистов для съемки кино. Речь идет о персонале, входящем в съемочную группу, — это операторы, звукорежиссеры, постановщики и другие.

«В Молдове снимают видеоклип для одной восходящей местной звезды. Так мы столкнулись с тем, что у нас катастрофически не хватает людей. Вся команда, которая будет снимать ролик, приедет из Румынии. Это почти вся съемочная группа, операторы и остальной техперсонал, кроме организаторов и самой звезды», — отметил Паскару.

По его словам, в Академии музыки театра и изобразительных искусств готовят немного специалистов по части съемки фильмов. Как уточнил Паскару, часто в сфере кино в Молдове пытаются работать самоучки.

«Я хотел бы пригласить сюда хороших специалистов. Уже веду переговоры с одним человеком из Германии. Надеюсь, что мы найдем средства. Тогда мы пригласим на лекции всех любителей кино. Мы с радостью примем любого и намерены сделать обучение бесплатным», — подчеркнул Паскару.

Он полагает, что подобная школа могла бы подтолкнуть развитие киноиндустрии в нашей стране.

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