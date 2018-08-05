В Молдове хотят открыть киношколу
Деятели кино в Молдове сталкиваются с нехваткой специалистов съемочной группы.
Деятели кино в Молдове сталкиваются с нехваткой специалистов съемочной группы.
КИШИНЕВ, 5 авг — Sputnik. В Молдове идут поиски финансирования для открытия киношколы или профильных курсов, заявил в мультимедийном
Он рассказал, что такая идея появилась
«В Молдове снимают видеоклип для одной восходящей местной звезды. Так мы столкнулись с тем, что у нас катастрофически не хватает людей. Вся команда, которая будет снимать ролик, приедет из Румынии. Это почти вся съемочная группа, операторы и остальной техперсонал, кроме организаторов и самой звезды», — отметил Паскару.
По его словам, в Академии музыки театра и изобразительных искусств готовят немного специалистов по части съемки фильмов. Как уточнил Паскару, часто в сфере кино в Молдове пытаются работать самоучки.
«Я хотел бы пригласить сюда хороших специалистов. Уже веду переговоры с одним человеком из Германии. Надеюсь, что мы найдем средства. Тогда мы пригласим на лекции всех любителей кино. Мы с радостью примем любого и намерены сделать обучение бесплатным», — подчеркнул Паскару.
Он полагает, что подобная школа могла бы подтолкнуть развитие киноиндустрии в нашей стране.