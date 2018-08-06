В Добрушском районе из больницы сбежала 84-летняя пенсионерка

По некоторым данным, пенсионерка могла направиться в Гомель или деревню Березки. Несмотря на примечательный внешний вид — была одета в яркий платок, короткий халат оранжевого цвета, черную безрукавку и светло-сиреневые тапочки — ее не могут найти уже почти двое суток.