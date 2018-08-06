В Добрушском районе из больницы сбежала 84-летняя пенсионерка
Ранним утром из Тереховской больницы Добрушского района в халате и тапочках ушла 84-летняя пациентка.
Ранним утром из Тереховской больницы Добрушского района в халате и тапочках ушла 84-летняя пациентка.
По некоторым данным, пенсионерка могла направиться в Гомель или деревню Березки. Несмотря на примечательный внешний вид — была одета в яркий платок, короткий халат оранжевого цвета, черную безрукавку и
Сообщить информацию о пропавшей женщине можно по телефонам 102,