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00:42 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Добрушском районе из больницы сбежала 84-летняя пенсионерка

Ранним утром из Тереховской больницы Добрушского района в халате и тапочках ушла 84-летняя пациентка.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

По некоторым данным, пенсионерка могла направиться в Гомель или деревню Березки. Несмотря на примечательный внешний вид — была одета в яркий платок, короткий халат оранжевого цвета, черную безрукавку и светло-сиреневые тапочки — ее не могут найти уже почти двое суток.

Сообщить информацию о пропавшей женщине можно по телефонам 102, 8 (0232) 70−41−28, +375 (29) 534−89−75, +375 (29) 239−43−10, ПСО Симуран +375 (29) 232−11−11.

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