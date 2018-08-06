Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Нет слов, одни эмоции»: что чувствует ваш питомец
Самая «зрелищная» полицейская погоня из Китая (видео)
Певец Данко отказывается платить алименты дочке с ДЦП
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Яна Рудковская перевоплотилась в русалку
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Кущевка попалась: что выявила «скрытая проверка» МВД
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина выложила фото в купальнике
У СМИ есть 3 версии, куда пропал Порошенко
Рената Литвинова поддержала Земфиру на выступлении в Москве
Меган Маркл провела день рождения на чужой свадьбе (фото)
"35 лет – это уже баба": На "Давай поженимся" разгорелся конфликт
Лорак сняла обручальное кольцо после измены мужа
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Как устроен мавзолей Ленина (фото)
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
16Лесные пожары в Греции
00:13 (мск), источник: РИА Новости

В Египте обнаружили новую статую Сфинкса

Египетские рабочие в ходе ремонта дороги в египетском Луксоре обнаружили под землей новую статую Сфинкса, об этом журналистам в воскресенье заявил глава управления по делам памятников древности провинции Мухаммед Абдель Азиз.

Источник: AP 2018

КАИР, 5 авг — РИА Новости. По словам чиновника, чьи словам цитирует издание Youm7, статуя была обнаружена рабочими при ремонте дороги, соединяющей Карнакский и Луксорский храмы.

Читайте также
В Александрии нашли самый большой саркофаг: загадочные древности

Абдель Азиз отметил, что статуя имеет аналогичную знаменитому Сфинксу в Гизе форму льва с человеческим лицом.

Специалисты пока не торопятся извлекать древний памятник из земли, чтобы не повредить его из-за резких климатических изменений.

Создать Сфинкса в Гизе распорядился Хефрен, четвертый фараон Четвертой династии Древнего царства (ок 2500 г. до н.э). Высеченная из скалы статуя льва с человеческим лицом до сих пор остается крупнейшей в мире.

Считается, что Хефрен приказал придать собственные черты лицу этого чудовища (сфинкс в переводе с арабского — «отец страха»). Все последующие фараоны, по мнению историков, считали своим долгом, не трогая основу Сфинкса, «обновлять» только его голову, стремясь, как и Хефрен, добиться максимального сходства с собой.

 Большое наказание России: спрогнозирован скорый обвал рубля
На Украине массово отметили 'неправильный' День ВДВ
Госдеп велел российскому дипломату объясниться за свою страну
Кругом враги: почему Лукашенко отвернулся от России
Экс-глава ФИФА признал махинации при выборе страны-хозяйки ЧМ
Самолет-транспортник войск Гитлера с людьми разбился в Швейцарии
СМИ: погибшие в ЦАР журналисты ехали в колонне из двух машин
В ОАЭ мигранту простили миллионный штраф
Спорт
Новый нападающий пока не помогает. Карпин обыгрывает ЦСКА Первое поражение новой команды Гончаренко
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
У москвички украли дверь за миллион рублей
Где отдыхают политики этим летом
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Как выглядит гостиница «Националь» изнутри (фото)
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Вологде «побег» ребенка в подгузниках из детсада попал на видео Следственный комитет и прокуратура начали проверку инцидента.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь