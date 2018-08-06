В Египте обнаружили новую статую Сфинкса

КАИР, 5 авг — РИА Новости. По словам чиновника, чьи словам цитирует издание Youm7, статуя была обнаружена рабочими при ремонте дороги, соединяющей Карнакский и Луксорский храмы.
Абдель Азиз отметил, что статуя имеет аналогичную знаменитому Сфинксу в Гизе форму льва с человеческим лицом.
Специалисты пока не торопятся извлекать древний памятник из земли, чтобы не повредить его из-за резких климатических изменений.
Создать Сфинкса в Гизе распорядился Хефрен, четвертый фараон Четвертой династии Древнего царства (ок 2500 г. до н.э). Высеченная из скалы статуя льва с человеческим лицом до сих пор остается крупнейшей в мире.
Считается, что Хефрен приказал придать собственные черты лицу этого чудовища (сфинкс в переводе с арабского — «отец страха»). Все последующие фараоны, по мнению историков, считали своим долгом, не трогая основу Сфинкса, «обновлять» только его голову, стремясь, как и Хефрен, добиться максимального сходства с собой.