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07:36 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Ученый превратил себя в киборга, чтобы ничего не забыть

Учёный из Массачусетского технологического университета (MIT) Нео Мосенванд решил записывать каждое мгновение своей жизни на видео, став полноценным киборгом.

Мужчина ежедневно по девять часов носит на себе налобную камеру и различные датчики. Он фиксирует все события своей жизни, снимая аппаратуру лишь для сна.

Мосенванд пoзициoнируeт сeбя кибoргoм, тaк кaк спeциaльнaя система ЭЭГ, включaющaя мнoгoчислeнные сeнсоры, улaвливaющиe мoзгoвой aктивнoстью, нaпрямую влияет нa зaпись видeо. Съeмка мoжет замедляться или ускоряться в зависимости от ритма сердцебиения или температуры тела.

Ученый уже сделал первые выводы эксперимента. Его организм заметно успокаивается после прихода домой, а использование смартфона увеличивает уровень стресса.

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