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17:26 (мск), источник: Аргументы и факты

C кухни на эстраду. Певицы, за карьерой которых стояли богатые мужья

Как показывает практика, лучший продюсер — толстый кошелек, хотя иногда и это правило дает сбой. АиФ.ru рассказывает истории певиц, которые ни за какие деньги не смогли стать звездами эстрады первого эшелона.

Лариса Черникова, Наталья Ладога, Джулия Кова. Возможно, мы бы никогда не услышали эти имена, если бы не состоятельные супруги и поклонники девушек. Некоторым мужчинам видеть вторую половину на экране телевизора гораздо приятней, чем дома на кухне с кучей детишек. Особенно, когда есть масса «талантов»: точеная фигура, длинные ноги, пышная грудь, а иногда даже голос. Что стало с певицами, которых раскручивали их собственные мужья, рассказывает АиФ.ru.

Лариса Черникова

«Я люблю тебя, Дима», — пела в 90-е полураздетая и сексуальная красавица Лариса Черникова. Хотя в ее случае нужно было заменить имя Дима на Андрей, ведь именно муж артистки и бизнесмен Андрей Черников дал девушке путевку в отечественный шоу-бизнес. Он арендовал студию для записи альбома и поддерживал вторую половину материально. Правда, реальная популярность пришла к ней уже после смерти супруга, который якобы покончил жизнь самоубийством. Сама певица считает, что его убили.

Пережив трагедию, Черникова во второй раз пошла под венец с американцем по имени Джеймс, уехала в Штаты и внезапно стала фермером. К сожалению, в окружении кур, бычков и собственного сада она так и не нашла женского счастья, хотя успела родить сына. Третье замужество с избранником Ричардом тоже потерпело фиаско, поскольку он был уличен в измене. Окончательно разочаровавшись в заграничных мужчинах, Черникова приехала в Москву на эфир к Андрею Малахову с сенсационным заявлением: «Хочу второго ребенка, ищу донора спермы из России». Но эта странная затея не привела к желаемому результату, и в Техас певица вернулась с пустыми руками. Кстати, петь звезда 90-х не перестает даже за океаном, правда, современное творчество артистки кардинально отличается от того, что она делала почти двадцать лет тому назад. На смену «Я люблю тебя Дима» и прочим необременённым глубоким смыслом и хорошей рифмой композициям пришел целый альбом с говорящим названием «Закон ОМ». В клипе «Мантра Солнцу» 43-летняя Лариса больше не пытается удивить аудиторию экстремальным мини и провокационным декольте, а предстает перед зрителями в сари до пят, показывая разнообразные асаны. Видимо, пока в ее жизни есть только одна любовь — йога.

Джулия Кова

«Как корабль назовешь, так он и поплывет», видимо, подумал когда-то продюсер Владимир Дубовицкий, и подсказал поменять имя начинающей певице и своей музе Юлии Ахоньковой на более звучный псевдоним Джульетта. Если верить СМИ, то именно ему мы обязаны появлением новой звездочки на нашей поп-сцене. Скрытые музыкальные таланты «Мисс России — 2003» (явных, увы, не наблюдалось) пытались открыть известные люди: Иосиф Пригожин, Виктор Дробыш и Скотт Сторч! Но все впустую. Очередная смена имени на Джулию Кову сути дела тоже не поменяла. Кроме модельных параметров и больших амбиций похвастаться было не чем. Сегодня сложно вспомнить хотя бы одну композицию в исполнении этой девушки. Хотя верные фанаты, наверняка, были и у песни «Бип бип бип», в клипе которой Джульетта радостно прыгает то ли в шортах, то ли в нижнем белье, и у недохита «Под дождем», там Юля прекрасно продемонстрировала всей стране свою упругую грудь и спину. Где сейчас находится этот «самородок», сложно сказать, но по последним данным, Ахонькова удачно вышла замуж за еще более состоятельного мужчину, чем Дубовицкий, и обосновалась в Штатах.

Алена Кравец

На своей странице в Instagram Алена Кравец скромно называет себя певицей, актрисой, ведущей, продюсером и общественным деятелем. Однако многим она запомнилась благодаря уникальной способности попадать в скандальные истории и постоянно мелькать на федеральных каналах в качестве «эксперта по всем вопросам».

За плечами этой исполнительницы, как и полагается в подобных случаях, бурное модельное прошлое и брак с миллионером Русланом Кравецом, с которым она успела развестись, а потом снова пойти под венец. Примечательно, что во второй раз в ЗАГС блондинка отправилась, невзирая на то, что несколько лет назад обвиняла экс-супруга в рукоприкладстве! Конечно, с такой насыщенной личной жизнью и хождением по ток-шоу заниматься карьерой Кравец абсолютно некогда. И все же недавно Алена решила немного поработать и провести мастер-класс, в котором обещала поделиться «рублевскими» секретами красоты, обольщения и успеха.

Наталья Лагода

Прежде, чем найти состоятельного спонсора, Наталья успела выйти замуж за обычного работягу в родных Черкассах, родить ребенка, пройти бесконечное количество кастингов и поработать в стриптиз-клубе. Именно в стенах этого злачного заведения она и встретила бизнесмена Александра Карманова. Мужчина не жалел денег на раскрутку новой пассии и в какой-то момент это дало свои плоды: многие до сих пор помнят хит Лагоды про маленького Будду и клип на песню, который был снят в Таиланде. Однако в 2001 году артистка узнала, что является далеко не единственной женщиной в жизни Карманова. Параллельно у бизнесмена был роман с солисткой «Блестящих» Ольгой Орловой, девушка родила от него сына Артема. После этой новости Наталья попыталась покончить жизнь самоубийством и выпрыгнула из окна пятиэтажного дома, однако ей чудом удалось выжить. Врачам пришлось как следует побороться за жизнь певицы и провести множество сложнейших операций. Конечно, о возвращении на сцену не могло быть и речи. Так уж получилось, что Лагода искалечила себя своими собственными руками, став инвалидом и потеряв голос. Ей ничего не оставалось, как вернуться на родину. Там экс-звезда вышла замуж за автомеханика, который уговорил ее продать столичное жилье и вложиться в семейный бизнес — автосервис. Реальных денег дело не приносило, к тому же, новый избранник любил выпить и, по рассказам близких Лагоды, спаивал супругу. Наталья умерла 29 мая 2015 года от пневмонии, которая усугубилась из-за больших доз алкоголя. Некогда известной исполнительнице на тот момент был всего 41 год.

Анжелика Агурбаш

В 2012 году вся страна обсуждала Анжелику Агурбаш, правда, причиной такого ажиотажа было не творчество певицы, а ее громкий развод с известным предпринимателем Николаем Агурбашем. По словам бизнесмена, именно он много лет спонсировал карьеру артистки. Так, участие любимой супруги в конкурсе «Евровидение» в 2005 году обошлось ему в 5 млн долларов, масштабный концерт в Кремле с участием звезд — в 65 млн рублей, более или менее известная композиция исполнительницы «Я буду жить для тебя» стоила, между прочим, 50 тыс. долларов! В общем, если собрать все вместе, то набежит довольно приличная сумма. Но не только финансовых вложений потребовал от Николая Агурбаша его брак с начинающей звездой — ради новой любви бизнесмен оставил жену, с которой прожил 21 год и воспитывал четверых детей. 11 лет спустя он понял, что все это было зря — сделать из Анжелики звезду мирового масштаба так и не получилось. Однако сама артистка даже оставшись без финансовой поддержки мужа, не унывает и до сих пор продолжает выступать на отечественной сцене.

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