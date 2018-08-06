C кухни на эстраду. Певицы, за карьерой которых стояли богатые мужья

Лариса Черникова, Наталья Ладога, Джулия Кова. Возможно, мы бы никогда не услышали эти имена, если бы не состоятельные супруги и поклонники девушек. Некоторым мужчинам видеть вторую половину на экране телевизора гораздо приятней, чем дома на кухне с кучей детишек. Особенно, когда есть масса «талантов»: точеная фигура, длинные ноги, пышная грудь, а иногда даже голос. Что стало с певицами, которых раскручивали их собственные мужья, рассказывает АиФ.ru.

Лариса Черникова

«Я люблю тебя, Дима», — пела в 90-е полураздетая и сексуальная красавица Лариса Черникова. Хотя в ее случае нужно было заменить имя Дима на Андрей, ведь именно муж артистки и бизнесмен Андрей Черников дал девушке путевку в отечественный шоу-бизнес. Он арендовал студию для записи альбома и поддерживал вторую половину материально. Правда, реальная популярность пришла к ней уже после смерти супруга, который якобы покончил жизнь самоубийством. Сама певица считает, что его убили.

Пережив трагедию, Черникова во второй раз пошла под венец с американцем по имени Джеймс, уехала в Штаты и внезапно стала фермером. К сожалению, в окружении кур, бычков и собственного сада она так и не нашла женского счастья, хотя успела родить сына. Третье замужество с избранником Ричардом тоже потерпело фиаско, поскольку он был уличен в измене. Окончательно разочаровавшись в заграничных мужчинах, Черникова приехала в Москву на эфир к Андрею Малахову с сенсационным заявлением: «Хочу второго ребенка, ищу донора спермы из России». Но эта странная затея не привела к желаемому результату, и в Техас певица вернулась с пустыми руками. Кстати, петь звезда 90-х не перестает даже за океаном, правда, современное творчество артистки кардинально отличается от того, что она делала почти двадцать лет тому назад. На смену «Я люблю тебя Дима» и прочим необременённым глубоким смыслом и хорошей рифмой композициям пришел целый альбом с говорящим названием «Закон ОМ». В клипе «Мантра Солнцу» 43-летняя Лариса больше не пытается удивить аудиторию экстремальным мини и провокационным декольте, а предстает перед зрителями в сари до пят, показывая разнообразные асаны. Видимо, пока в ее жизни есть только одна любовь — йога.

Джулия Кова

«Как корабль назовешь, так он и поплывет», видимо, подумал когда-то продюсер Владимир Дубовицкий, и подсказал поменять имя начинающей певице и своей музе Юлии Ахоньковой на более звучный псевдоним Джульетта. Если верить СМИ, то именно ему мы обязаны появлением новой звездочки на нашей поп-сцене. Скрытые музыкальные таланты «Мисс России — 2003» (явных, увы, не наблюдалось) пытались открыть известные люди: Иосиф Пригожин, Виктор Дробыш и Скотт Сторч! Но все впустую. Очередная смена имени на Джулию Кову сути дела тоже не поменяла. Кроме модельных параметров и больших амбиций похвастаться было не чем. Сегодня сложно вспомнить хотя бы одну композицию в исполнении этой девушки. Хотя верные фанаты, наверняка, были и у песни «Бип бип бип», в клипе которой Джульетта радостно прыгает то ли в шортах, то ли в нижнем белье, и у недохита «Под дождем», там Юля прекрасно продемонстрировала всей стране свою упругую грудь и спину. Где сейчас находится этот «самородок», сложно сказать, но по последним данным, Ахонькова удачно вышла замуж за еще более состоятельного мужчину, чем Дубовицкий, и обосновалась в Штатах.

Алена Кравец

На своей странице в Instagram Алена Кравец скромно называет себя певицей, актрисой, ведущей, продюсером и общественным деятелем. Однако многим она запомнилась благодаря уникальной способности попадать в скандальные истории и постоянно мелькать на федеральных каналах в качестве «эксперта по всем вопросам».

За плечами этой исполнительницы, как и полагается в подобных случаях, бурное модельное прошлое и брак с миллионером Русланом Кравецом, с которым она успела развестись, а потом снова пойти под венец. Примечательно, что во второй раз в ЗАГС блондинка отправилась, невзирая на то, что несколько лет назад обвиняла экс-супруга в рукоприкладстве! Конечно, с такой насыщенной личной жизнью и хождением по ток-шоу заниматься карьерой Кравец абсолютно некогда. И все же недавно Алена решила немного поработать и провести мастер-класс, в котором обещала поделиться «рублевскими» секретами красоты, обольщения и успеха.

Наталья Лагода

Прежде, чем найти состоятельного спонсора, Наталья успела выйти замуж за обычного работягу в родных Черкассах, родить ребенка, пройти бесконечное количество кастингов и поработать в стриптиз-клубе. Именно в стенах этого злачного заведения она и встретила бизнесмена Александра Карманова. Мужчина не жалел денег на раскрутку новой пассии и в какой-то момент это дало свои плоды: многие до сих пор помнят хит Лагоды про маленького Будду и клип на песню, который был снят в Таиланде. Однако в 2001 году артистка узнала, что является далеко не единственной женщиной в жизни Карманова. Параллельно у бизнесмена был роман с солисткой «Блестящих» Ольгой Орловой, девушка родила от него сына Артема. После этой новости Наталья попыталась покончить жизнь самоубийством и выпрыгнула из окна пятиэтажного дома, однако ей чудом удалось выжить. Врачам пришлось как следует побороться за жизнь певицы и провести множество сложнейших операций. Конечно, о возвращении на сцену не могло быть и речи. Так уж получилось, что Лагода искалечила себя своими собственными руками, став инвалидом и потеряв голос. Ей ничего не оставалось, как вернуться на родину. Там экс-звезда вышла замуж за автомеханика, который уговорил ее продать столичное жилье и вложиться в семейный бизнес — автосервис. Реальных денег дело не приносило, к тому же, новый избранник любил выпить и, по рассказам близких Лагоды, спаивал супругу. Наталья умерла 29 мая 2015 года от пневмонии, которая усугубилась из-за больших доз алкоголя. Некогда известной исполнительнице на тот момент был всего 41 год.

Анжелика Агурбаш