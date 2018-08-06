Бремя социализации: как школьное образование меняет жителей тундры
На Ямале разрушается школа, где живут больше 200 детей кочевников.
На Ямале разрушается школа, где живут больше 200 детей кочевников.
Ямальская школа, где учатся и живут 212 детей кочевников, оказалась в аварийном состоянии перед началом учебного года. Пока чиновники решают, как не получить выговор из Москвы, портал iz.ru выяснил, как школьное образование меняет жителей тундры.
В Панаевской
Полураспад школы
Всего в регионе 28
Проблема еще и в том, что полностью закрыть школу на ремонт невозможно. Это единственное учебное заведение в поселке, где живет 2,5 тыс. человек. И сюда доставляются дети кочевников.
С 2011 года для детей оленеводов организовали кочевые школы — в чум четыре раза в неделю приезжает на снегоходе учитель. Но так дети учатся только до третьего класса. После этого их отправляют на весь учебный год в интернаты, пока родители кочуют с оленьими стадами.
Так что местный департамент образования разработал другой план, чтобы не прерывать учебный процесс в Панаевской
Химия вместо охоты
Вопрос о пользе обучения детей оленеводов в обычных поселковых и городских школах до сих пор остается открытым.
Принято считать, что рост самосознания коренных малочисленных народов Севера (КМНС) — а это, согласно переписи 2002 года, 244 тыс. человек в 28 субъектах Федерации — произошел после перестройки. Когда ненцы, ханты, селькупы и другие малые народы стали фактическими владельцами земель, на которых жили их предки, некоторые из них вернулись к кочевой жизни. Но далеко не все.
По последним данным, в ЯНАО проживает около 42 тыс. представителей КМНС. Это 8% от всего населения региона. Но только 16,5 тыс. человек из них, или 40%, ведут традиционный кочевой образ жизни. Связано это с тем, что оленеводство и прочие виды традиционной хозяйственной деятельности не приспособлены к современным экономическим условиям. По крайней мере так говорится в аналитической записке к федеральной Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера. Поэтому КМНС ежегодно получают субсидии и доплаты, но даже так жизнь их обеспеченной не назовешь. Одна из целей концепции —довести уровень жизни КМНС до среднероссийских показателей.
При этом дети аборигенов, по сути, воспитываются в интернатах, где общаются со школьниками из местных семей. После третьего класса они оказываются не только большую часть года оторваны от родителей и привычного уклада жизни, но и погружены в незнакомую, а иногда и агрессивную среду.
Сама отправка детей оленеводов в школы — каждый раз дорогая и даже опасная операция. На вертолетах, лодках и вездеходах 3,8 тыс. учащихся доставили из ямальской тундры в
На этом стресс для детей не закончился. В кочевых школах, куда ходят (зачастую вместе с родителями) младшеклассники, занятия проходят в игровой форме, и, кроме русского и математики, там занимаются охотой, рыбалкой и вышивкой.
«Именно интернаты сильнее всего разрушают традиционную кочевую культуру. Детей забирают из семьи, десять месяцев они живут не с родителями, учат химию, физику, математику, и когда они возвращаются в тундру, они ничего не умеют. Они и рады бы пасти оленей, а не могут», — говорил в 2007 году этнограф и директор музея кочевой культуры Константин Куксин.
Идея отправлять детей оленеводов в интернаты появилась еще в советское время. И только в 2015 году в одном из интернатов ЯНАО открылся этногородок, в котором создали «17 экспозиций, отражающих самобытную историю и традиции коренных северян — ненцев и селькупов». Там детей стали обучать приготовлению национальных блюд в ненецкой традиционной печи и на кострище, сборке и разборке чума, пошиву сувениров из сукна, меха, бисера, бересты и, конечно, охоте на дичь со стрелами. Об открытии подобных этногородков в остальных 27
И только в 2017 году задумались о психологической адаптации «тундровых» детей в интернатах. Специалисты из петербургского педагогического университета им. Герцена тогда выделили неуспеваемость, страх контрольных работ, стресс перед сдачей экзаменов, невысокий интерес к предметам среди главных психологических проблем у детей, принадлежащих к коренным малочисленным народам Севера. Обещали разработать программу, которая поможет с этим справиться.
Вино и конфеты
В школах дети оленеводов сталкиваются не только с экзаменами и контрольными, но и с алкоголем. Так, в феврале 2018 года пьяный 14-летний воспитанник
После ЧП следователи проводили проверки, но, рассматривая эти случаи, нужно помнить, что проблема алкоголя для коренных северных народов стоит острее, чем для остальных россиян.
Обусловлено это генетикой. Некоторая часть всего азиатского населения, в том числе представители КМНС переносят алкогольное опьянение гораздо тяжелее. На Севере алкоголь, прежде всего крепкий, в принципе появился
В отличие от южан, которые пьют вина тысячелетия и чьи организмы давно адаптировались, у этих народов очень активно накапливается ацетальдегид. Это токсичное вещество, в которое превращается в спирт, попадая в человеческий организм.
По словам заведующего сектором медицинских исследований Научного центра изучения Арктики Андрея Попова, среди оленеводов и рыбаков, ведущих преимущественно кочевой образ жизни, алкоголизм не распространен. «Заниматься в тундре в мороз тяжелым физическим трудом в состоянии алкогольного опьянения невозможно. Это просто смертельно. Выпивкой злоупотребляют там, где возникают всяческие социальные проблемы. В поселках с высоким уровнем безработицы», — рассказывал Попов после экспедиции по
После экспедиции ученый рекомендовал ограничить поставки крепкого алкоголя на Крайний Север в пользу более щадящих организм напитков. И идея эта не нова.
Еще в опубликованной в 2009 году и упомянутой выше Концепции устойчивого развития КМНС говорится о необходимости реализации мер, направленных на снижение количества потребляемого алкоголя, регулирование продажи и потребления алкогольной продукции в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, осуществление в образовательных учреждениях профилактических программ, направленных на недопущение потребления алкоголя и табачных изделий детьми и подростками. Очевидно, пока реализация мер оставляет желать лучшего.
Кстати, по той же причине — относительно недавнего знакомства северян с благами цивилизации — они в прошлом году возглавили рейтинг самых толстых россиян. Традиционно питаясь рыбой, мясом оленей и их кровью, они очень полюбили сладкое. У тех, кто кочует и работает на воздухе, эта любовь компенсируется физическими нагрузками. Выйти на первое место в рейтинге региону позволили ненцы, ханты, селькупы, осевшие в поселках.
Холодные реформы
Всё это частные проявления общей проблемы. Разрыва культуры
«Девочки чаще остаются в поселках либо уезжают в города, хотят учиться дальше. И отсюда вот такая разность получается: мальчиков много в тундре, не хватает невест, не могут жениться. А дело в том, что мужчина в тундре без женщины не может прожить, как это ни странно. Дело в том, что даже чум ставит женщина. И вот молодые ребята рассказывали… Я спрашиваю: «Почему ты не кочуешь? Ты же мечтаешь кочевать». А он говорит: «Не могу — у меня ни сестры, ни мамы, ни жены нет. Кто мне будет чум ставить?», — рассказывал директор музея кочевой культуры Константин Куксин.
Выход из ситуации он видит в развитии кочевых школ, в которых учителя будут перемещаться между стойбищами вместе с кочевниками и заниматься с ребятами, когда те смогут освободиться от своих
Другая модель, которая может быть принята в отсутствие большого количества
Говорится об обеспечении коренных малочисленных народов Севера доступом к сети Интернет и мобильной связи и в Концепции устойчивого развития. Правда, в документе на это отводится время до начала 2018 года.