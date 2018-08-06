Уклончивый ответ: суд оправдал призывника за отказ ехать на службу

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Российский суд впервые вынес оправдательное решение по делу призывника, уклонившегося от прохождения альтернативной службы (АГС). Житель Ростовской области Константин Титов доказал невозможность прохождения службы из-за отсутствия места в общежитии. Молодой человек должен был трудиться соцработником в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Он отказался снимать жилье в другом городе за свой счет и не приехал на место службы, но в итоге избежал уголовной ответственности. Как пацифисты добиваются защиты своих прав при прохождении АГС и в чем преимущества службы без оружия — в материале портала iz.ru.

Разрешить миром не вышло

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Дело в отношении Титова рассматривалось в суде Волгодонска. Призывник должен был прибыть в дом-интернат для престарелых и инвалидов в городе Энгельсе Саратовской области в мае 2017 года. Однако в ходе переписки с учреждением он выяснил, что ему не собираются предоставить жилье, как того требует закон.

После этого Титов обратился в суд с гражданским иском, однако его требования не были удовлетворены. Военкомат передал материалы в Следственный комитет, и в отношении молодого человека было возбуждено дело по ч. 2 ст. 328 УК «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере до 80 тыс. рублей или дохода за полгода либо обязательные работы или арест на срок до шести месяцев.

Решение в пользу призывника вынес Волгодонский районный суд, который постановил, что военкомат должен был предоставить ему проездные документы для проезда в город Энгельс, а дом-интернат — обеспечить его общежитием.

В беседе с порталом iz.ru Константин Титов рассказал, что прокуратура собирается опротестовать решение и начать дело заново.

«Прокуратура не считает это решение незаконным, но хочет его отменить. Звучит это довольно странно: если меня по новой обвинят, то опять дело пойдет по первой инстанции, затем будет апелляция. Но я планирую идти дальше вплоть до кассации и ЕСПЧ. Закон на моей стороне, но ситуация, конечно, глупая».

По их логике я должен был ехать и жить за свой счет. При этом моих доводов о том, что я безработный и денег на это у меня нет, как будто бы и не слышали.

«Все эти моменты они упускают, и, видимо, предлагают мне жить на улице и ходить на АГС. По закону проходящим службу положено бесплатное общежитие: не конура, не подсобка, не палата в больнице. Именно общежитие, но и не более того», — пояснил Титов.

Он рассказал, что в текущий момент не может направиться на прохождение альтернативной службы из-за того, что идет апелляция по делу. В случае если решение не удастся обжаловать, ему обязаны подобрать новое место с гарантированным общежитием или же предоставить работу в городе проживания.

«Когда я первый раз подавал в суд, я указал, что была нарушена процедура медицинского освидетельствования. В суде сказали, что это действительно так, но это нарушение не является достаточным основанием для изменения решения. Уже во второй инстанции предоставил документы о проблемах со здоровьем. Выяснилось, что у меня есть ограничения. Но для военкомата разницы никакой. В любом вопросе они всё перекидывали друг на друга: никаких внятных ответов мы не получали», — добавил он.

В тот момент, когда призывник проходил повторную медкомиссию, его оповестили о возбуждении уголовного дела. Молодой человек также посетовал на нарушения в проведении медосвидетельствования: за время судебных разбирательств категория здоровья была изменена на «пригоден с несущественными ограничениями», но это обстоятельство не сыграло никакой роли.

«В Следственном комитете я показал, что нарушена процедура медосвидетельствования, билеты просрочены, жить негде — всё это документально подтверждено. Ответ был простой: ты должен был прибыть 29 мая — ты не прибыл. И всё, что я дальше говорил, осталось без реакции.

Несмотря на то что отказ проходить военную службу по убеждениям никак не противоречит действующим законам, в военкоматах отношение к «альтернативщикам» зачастую крайне пренебрежительное.

Как правило, на комиссии, которая рассматривает этот вопрос, спрашивают молодых людей о том, будут ли они защищать своих девушек в случае нападения бандитов. Если на это не последует никакого ответа, сотрудники сыплют оскорблениями и давят на то, что призывник — «не мужчина».

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«В военкомате нас всех считают уклонистами. Я им говорил, что готов отдать свой долг Родине, не собираюсь бегать и скрываться, но делать это хочу другим путем — ненасильственным. Их очень раздражает, что я знаю свои права и их обязанности. Особенно то, что я говорю, что они должны и не должны делать, согласно их же правилам», — подытожил Титов.

Служба не по уставу

Согласно статистике, которую предоставили порталу iz.ru в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд), по состоянию на 1.02.2018 численность граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, составляет 1208 человек. Во время весеннего призыва российские вооруженные силы пополнили 128 тыс. человек.

Таким образом, общее число россиян, которые выбрали альтернативную службу, не превышает 1% от общего числа призывников.

От военной службы ее отличает прежде всего срок — он составляет 21 месяц, то есть в 1,75 раза больше. Как и в армии, призывник не выбирает место, где он будет проходить службу: существует около 60 специальностей, по которым молодых людей распределяют. В Минтруде России предложили расширить этот перечень до 118 позиций, чтобы создать условия прохождения альтернативной службы для большего числа людей. С учетом новых специальностей число служащих на АГС можно будет увеличить до 4793 человек.

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Они получают зарплату и имеют право на оплачиваемый отпуск. По сути, альтернативная служба имеет много схожего с обычной работой в госучреждении со сменным графиком: ее единственное существенное отличие — невозможность уволиться по собственному желанию. Чтобы претендовать на АГС, необходимо заблаговременно написать заявление и подтвердить на комиссии то, что по моральным, религиозным или иным убеждениям призывник не может брать в руки оружие.

На гражданке не выбирают

Опрошенные порталом iz.ru молодые люди, проходящие альтернативную службу, сходятся во мнении, что отстоять свое право на АГС в целом несложно. Однако некоторым из них всё же пришлось столкнуться с отказами и бюрократическими препонами.

Станислав Лозовой из Воронежа устроился на АГС в почтовое отделение рядом с домом. На первой комиссии решение не одобрили, однако на повторном заседании молодому человеку без лишних вопросов дали согласие на замену военной службы. При этом двум его товарищам отказали в замене военной службы на АГС из-за сроков подачи документов и недостаточно убедительной позиции.

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«Как полагается, на комиссию я пришел со свидетелем. Уведомил кого только возможно: комиссию, мэра, чуть ли не губернатора, чтобы всё прошло как нужно. Но свидетеля выгнали с призывной комиссии, меня не заслушали, пробежались по заявлению и сказали, что мои взгляды недостаточно убедительны. Попросили в четырех предложениях написать, почему я хочу именно на альтернативную службу», — рассказал Лозовой.

Сейчас молодой человек работает почтальоном первого класса и развозит посылки и документы по различным организациям: банкам, университетам и ведомствам. Смена на почте заканчивается после 14 часов. Рабочий день начинается в 8 утра. Станислав рассортировывает письма по организациям, заполняет накладные, а через два часа вместе с водителем направляется на развоз.

«Несколько лет назад у меня сложились антимилитаристские взгляды. Думаю, что люди должны жить в мире друг с другом, а война и оружие — это всё равно кровь и потери. Когда окончил университет, я не захотел идти в магистратуру, а сразу же подал заявление о прохождении АГС. Сначала в военкомате были недовольны, думали, что я просто пытают откосить», — рассказал Станислав.

Он уверен, что альтернативная служба дает большую свободу по сравнению с армией: позволяет получать зарплату, заниматься любимым делом, получать дополнительное образование.

Александр Паршков проходит АГС в Нижегородской области, он из Мордовии. Работает официантом в столовой пансионата ветеранов войны и труда. На работу приходит к 7 часам, чтобы заранее подготовиться к раздаче: разложить хлеб и порционное масло. К обеду раскладывает тарелки и приборы, разливает компот. Потом несколько часов на перерыв и приготовления к ужину. Смена чуть больше 12 часов, график — два через два. О том, что военную службу можно заменить на альтернативную, узнал от друзей.

«У меня два-три человека также проходили альтернативную службу. Я выбрал это потому, что по своей религии не могу держать оружие в руках. Я пятидесятник. Запрос о замене написал за полгода без всяких проблем, на комиссии мне тут же подтвердили решение. Задали буквально пару вопросов по поводу отношения к оружию. Про то, как я буду защищать свою девушку, если к нам кто-то пристанет. Я промолчал, и после этого заявление одобрили», — рассказал Паршков.

По его словам, условия проживания его полностью удовлетворяют: в комнате есть пластиковые окна, холодильник и всё необходимое. Небольшую сумму за общежитие вычитают из зарплаты.

«Я такой человек, что сам вид деятельности мне не по душе. Но приходится работать. Мы не выбираем, по какой специальности будем работать. Знаю, что директор пансионата подает заявку на альтернативников. Например, в Москву, и во время распределения у ребят уже стоит должность. О том, что выбрал АГС, я не пожалел: у нас есть выходные, а между заездами отпускают на три дня, успеваю съездить в город, у меня там появились друзья. Получается, как обычная работа, а не то что в казарме сидишь и никуда тебя оттуда не выпустят», — поделился он.

Служить осталось до марта, после Александр собирается работать по профессии, а также пойти на дополнительные курсы по дизайну.

Чаще всего призывников отправляют служить в места за пределами области проживания. Виталию Заике из Мурманска повезло больше: недавно он окончил службу в своем городе. Подал заявление весной 2016 года в местный военкомат. На весенней призывной комиссии решение одобрили, и уже осенью он приступил к исполнению обязанностей санитара в Мурманской областной клинической больнице.

«В отличие от многих историй, о которых я наслышан, мне без проблем заменили военную службу на альтернативную. Так как я изначально вылетел из университета и решил не ждать начала призыва: подал документы сразу же и избежал проблем. Из-за моих пацифистских убеждений мне не хотелось идти в армию», — отметил он.

Рабочие смены по 12 часов: ночные и дневные смены. Виталий приходил к 7 утра: забирал одежду у пациентов, описывал ее и сдавал на склад, после сопровождал людей в отделение, где они лечились. Помимо этого, в его обязанности входила уборка помещений и транспортировка на исследования пациентов на каталках или в креслах.

«Я работал полторы ставки по согласию руководства, поэтому работал ненормированно. Но в целом я очень доволен тем, что прошел АГС и даже благодарен за такую возможность. В коммуникативном плане мне эта работа очень помогла: приходилось по 12 часов общаться с пациентами, искать выход из различных ситуаций. Научился быть более собранным», — рассказал Виталий. Теперь, после окончания альтернативной службы, он планирует продолжить учебу и заново поступать в вуз.