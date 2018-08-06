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05:02 (мск), источник: Известия

Россияне стали чаще жаловаться на незаконное использование их данных

Чаще всего закон нарушают банки, коллекторы и организации сферы ЖКХ.

Источник: Reuters

Россияне стали активнее жаловаться на незаконное использование персональных данных. За первые шесть месяцев 2018 года в адрес Роскомнадзора поступило 17 884 таких обращения, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2017-го, рассказали «Известиям» в ведомстве. Чаще всего поступают претензии из-за несоблюдения требований конфиденциальности, порядка и условий хранения информации. Эксперты отмечают, что это лишь малая часть реальных нарушений закона о персональных данных в стране.

Примечательно, что в прошлом году была обратная динамика: тогда ведомство получило на 6,78% меньше жалоб на нарушение закона о персональных данных, чем в первом полугодии 2016 года, — всего 16 тыс. обращений.

Больше всего россияне жаловались на неправомерное использование персональных данных, нарушение требований конфиденциальности, порядка и условий хранения личных сведений и на неудаление персональной информации после ее обработки, отметили в ведомстве.

Наибольшее количество претензий было к банкам и кредитным организациям, коллекторским агентствам, интернет-сайтам и организациям сферы ЖКХ.
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Жалобы, поступившие в Роскомнадзор, отражают лишь малую часть нарушений, которые есть на самом деле, отметил директор Центра IТ-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев. По его словам, нарушением закона будет любой сбор персональных данных без определенной цели и неуничтожение ее потом. Однако, по его мнению, формальное несоблюдение закона о персональных данных не всегда влечет за собой неблагоприятные последствия для граждан. Если какая-то компания, добыв личную информацию, узнает предпочтения конкретного человека и будет предлагать ему сфокусированную рекламу, она получит выгоду, но вряд ли от этого страдает гражданин, полагает он.

Хуже когда людей донимают спамом — хотя и он большой общественной проблемы, наверное, не создает. Ясно, что времена меняются и надо искать новые подходы для защиты персональных данных людей, но усилением роли контрольного органа — Роскомнадзора — этого не добиться.
Михаил Брауде-Золотарев
директор Центра IТ-исследований и экспертизы РАНХиГС
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Статистика Роскомнадзора говорит о том, что в этом году могли активизироваться спамеры в попытке привлечь новых клиентов, полагает исполнительный директор HEADS Consulting Никита Куликов. Также такая динамика указывает и на тот факт, что граждане стали более ответственными и начали защищать свои права. После получения соответствующего обращения ведомство уже обязано разбираться с нарушителями путем требований устранить правонарушение, отметил он. В некоторых случаях Роскомнадзор может через суд потребовать наложить ограничения на нарушителя. Однако в связи с тем, что закон о персональных данных принят достаточно давно, его необходимо дорабатывать, уточнив понятие «персональных данных», отметил Никита Куликов. По его мнению, также следует ужесточить ответственность и для нарушителей, что в совокупности может повлечь за собой спад такой противоправной активности.

Если нарушение закона о персональных данных квалифицируется как административное, то максимальный штраф составляет 75 тыс. рублей. Но не исключена и уголовная ответственность. Например, получить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет можно за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни человека, составляющих его личную или семейную тайну.

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