Одна из трибун стадиона Ленина в Хабаровске обзаведется навесом
Навес появится над восточной трибуной стадиона Ленина в Хабаровске.
Навес появится над восточной трибуной стадиона Ленина в Хабаровске.
ФК «СКА-Хабаровск» предупреждает, что
«Если вы являетесь владельцем сезонного абонемента на восточную трибуну, то вы можете бесплатно обменять его в кассах стадиона на равноценный абонемент на западную трибуну», — отметили в
Добавим, что в прошедшую субботу, 4 августа, «СКА-Хабаровск» провел очередной матч. Команда сыграла с клубом «Мордовия». Матч завершился победой хабаровчан со счетом 2:1.