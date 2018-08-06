Одна из трибун стадиона Ленина в Хабаровске обзаведется навесом

ФК «СКА-Хабаровск» предупреждает, что из-за этого сектора с 13-го по 20-й будут закрыты для посещения с 6 августа по 15 ноября, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Если вы являетесь владельцем сезонного абонемента на восточную трибуну, то вы можете бесплатно обменять его в кассах стадиона на равноценный абонемент на западную трибуну», — отметили в пресс-службе клуба.