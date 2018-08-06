За неделю в Иркутске подешевели овощи, а подорожал сахар
Также серьезно выросли в цене сыры.
Также серьезно выросли в цене сыры.
Статистика, которую публикует Бурятстат, сравнивая цены в соседних городах Восточной Сибири, по итогам недели полностью отражает сезонность. На рынках сейчас раздолье — наступил сезон сбора овощей и цены падают.
Капуста, картошка, лук, а также помидоры и огурцы в Иркутске всего за неделю сбросили по 6, 78 рубля или 10,3% за килограмм. В
Во всех трех городах на 1−1,4 рубля меньше стали тратить хозяйки на приобретение куриных яиц, В столице Бурятии существенно подешевела и баранина — сразу на 19 рублей. А вот в Иркутске за ту же неделю этот сорт мяса наоборот, вырос в цене — на 5,85 рублей.
В сезон заготовок традиционно дорожает сахар. Он в Иркутске уже прибавил в цене 1,27 рубля. У соседей рост необходимого для приготовления варенья продукта еще впереди. Кроме того, в нашем городе повысились в цене сыры — сразу на 14, 05 рубля. В соседней Бурятии лидером роста продуктовых цен стала морковь, а в Чите — пшено.