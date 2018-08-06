Солнечное затмение Хабаровск увидит на закате

— Частичное солнечное затмение произойдет 11 августа. Луна пройдет между Солнцем и Землей, закрыв часть солнечного диска. В Хабаровске затмение можно будет наблюдать на закате с 19:50 до 20:20, пока Солнце не скроется за горизонтом, — рассказал член клуба астрономии в Хабаровске Евгений Ревва.

А вот метеорный поток Персеид можно начинать смотреть хоть сейчас, проходит он с 23 июля по 20 августа. Однако астрономы уточняют, что пик его активности придется на 12—13 августа . «Родительница» Персеид — комета Свифта-Таттла. Раз в год Земля проходит через хвост кометы, состоящий из обледеневших обломков и небольших камней. Они движутся с колоссальной скоростью и сгорают в атмосфере нашей планеты, оставляя характерные световые полосы.