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03:12 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Солнечное затмение Хабаровск увидит на закате

Оно произойдет 11 августа вечером.

Источник: Reuters

В первой половине августа жители Хабаровского края станут свидетелями солнечного затмения и метеорного потока Персеид, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Частичное солнечное затмение произойдет 11 августа. Луна пройдет между Солнцем и Землей, закрыв часть солнечного диска. В Хабаровске затмение можно будет наблюдать на закате с 19:50 до 20:20, пока Солнце не скроется за горизонтом, — рассказал член клуба астрономии в Хабаровске Евгений Ревва.

А вот метеорный поток Персеид можно начинать смотреть хоть сейчас, проходит он с 23 июля по 20 августа. Однако астрономы уточняют, что пик его активности придется на 12—13 августа. «Родительница» Персеид — комета Свифта-Таттла. Раз в год Земля проходит через хвост кометы, состоящий из обледеневших обломков и небольших камней. Они движутся с колоссальной скоростью и сгорают в атмосфере нашей планеты, оставляя характерные световые полосы.

 — Конечно же — мы постараемся предоставить хабаровчанам возможность наблюдения этих событий. Солнечное затмение можно наблюдать через специальные пленки или фильтры. Но лучше посмотреть через подготовленные телескопы, как это было в прошедшее лунное затмение.

Поток Персеид наблюдать в Хабаровске затруднительно из-за городской засветки от фонарей. Поэтому планируется выезд недалеко за город для ночных наблюдений этого метеорного потока. При этом телескоп вовсе не требуется. Но можно взять с собой фотоаппарат.

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