Солнечное затмение Хабаровск увидит на закате
Оно произойдет 11 августа вечером.
Оно произойдет 11 августа вечером.
В первой половине августа жители Хабаровского края станут свидетелями солнечного затмения и метеорного потока Персеид, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Частичное солнечное затмение произойдет 11 августа. Луна пройдет между Солнцем и Землей, закрыв часть солнечного диска. В Хабаровске затмение можно будет наблюдать на закате с 19:50 до 20:20, пока Солнце не скроется за горизонтом, — рассказал член клуба астрономии в Хабаровске Евгений Ревва.
— Конечно же — мы постараемся предоставить хабаровчанам возможность наблюдения этих событий. Солнечное затмение можно наблюдать через специальные пленки или фильтры. Но лучше посмотреть через подготовленные телескопы, как это было в прошедшее лунное затмение.
Поток Персеид наблюдать в Хабаровске затруднительно