Приморский «Луч» сыграл с калининградской «Балтикой» со счётом 0:0
Игра команд ФНЛ состоялась на стадионе «Динамо» во Владивостоке.
Игра команд ФНЛ состоялась на стадионе «Динамо» во Владивостоке.
Завершился матч самой восточной и самой западной командой ФНЛ с дружественным счётом 0:0.
В перерыве между таймами Андрей Тарасенко наградил молодых футболистов — приморскую команду «Луч-2003». Ребята одержали победу над соперниками на международных юношеских соревнованиях в Китае. Руководитель края вручил молодым футболистам кубок и поздравил с победой.
Взрослый же состав «Луча» после прошедших трех туров набрал 3 очка и занимал 15-ое место в турнирной таблице. «Балтика» ранее на старте чемпионата потерпела три поражения подряд и находилась на последней, 20-й строчке.
Напомним, в прошлое воскресенье, 29 июля, «Луч» прервал серию поражений, обыграв на домашнем поле «Зенит-2» из