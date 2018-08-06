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04:03 (мск), источник: АиФ Владивосток

Приморский «Луч» сыграл с калининградской «Балтикой» со счётом 0:0

Игра команд ФНЛ состоялась на стадионе «Динамо» во Владивостоке.

Источник: Аргументы и факты

Завершился матч самой восточной и самой западной командой ФНЛ с дружественным счётом 0:0.

В перерыве между таймами Андрей Тарасенко наградил молодых футболистов — приморскую команду «Луч-2003». Ребята одержали победу над соперниками на международных юношеских соревнованиях в Китае. Руководитель края вручил молодым футболистам кубок и поздравил с победой.

Взрослый же состав «Луча» после прошедших трех туров набрал 3 очка и занимал 15-ое место в турнирной таблице. «Балтика» ранее на старте чемпионата потерпела три поражения подряд и находилась на последней, 20-й строчке.

Напомним, в прошлое воскресенье, 29 июля, «Луч» прервал серию поражений, обыграв на домашнем поле «Зенит-2» из Санкт-Петербурга со счетом 1:0.

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