Приморский «Луч» сыграл с калининградской «Балтикой» со счётом 0:0

Источник: Аргументы и факты

Завершился матч самой восточной и самой западной командой ФНЛ с дружественным счётом 0:0.

В перерыве между таймами Андрей Тарасенко наградил молодых футболистов — приморскую команду «Луч-2003». Ребята одержали победу над соперниками на международных юношеских соревнованиях в Китае. Руководитель края вручил молодым футболистам кубок и поздравил с победой.

Взрослый же состав «Луча» после прошедших трех туров набрал 3 очка и занимал 15-ое место в турнирной таблице. «Балтика» ранее на старте чемпионата потерпела три поражения подряд и находилась на последней, 20-й строчке.