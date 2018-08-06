Лакомства для таежных зверей выращивает на своем дальневосточном гектаре приморский пенсионер. Видеорепортаж Ольги Катренко

Источник: Вести Приморье

Русская изба на сельской улочке с очень редкой в таких местах памятной табличкой о том, что здание в период интервенции служило штабом партизанских отрядов. В '20-е годы, бывало, в Мельниках власть менялась, как в той Малиновке: то японцы, то американцы, то белые, то красные…

— Самое главное — фроловский поп здесь крестил детей…

В советские времена — школа, и память о ней и любимой учительнице, Любови Авраменко, Николай Иванович сохранил на этих стеллажах.

— Я уроки делал при лучине, а в школу ходил в лаптях.

Гордость Ковальчука — ступы для обработки сои. 70 лет хранил их в огороде, считает, чжурчжэньские.

— Эти камни вулканического происхождения, их нести издалека не нужно было. Сопка Богатырская — потухший давно вулкан, и вся долина усыпана вот этими камнями.

Урожайной не только на камни долина была и столетия назад. И корень заповедный людей радовал, убеждает Николай Иванович.

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Николай Ковальчук, ветеран труда, краевед: «По этой долине везде жили чжурчжэни. И у каждого хозяина напротив его дома была плантация. И никто ее не смел тронуть».

Его таежный женьшенарий как раз тронули — смели бульдозером. Но не горюет ветеран. Лет 60 уже на большей части огорода высаживает семена женьшеня.

— А вот тут корни у меня есть, им по 32 года. Я 32 года с них собираю семена. Но налетели мыши и собрали семена вперед меня.

Лучше бы они сои дождались, говорит. Нашествие грызунов повторяется каждую пятилетку. Он плачет, теряя еще даже не алые шапки. Потому что не дождутся посылочек из Приморья коллеги-женьшеневоды. Зато будет чем накормить таежных зверей.

— Смотри, какая кукуруза!

Дальневосточный гектар упорно зовет приморским, а взял одним из первых, себе и сыну. Закрепились Ковальчуки. И это — на долгую память: камень с именами погибших на войне земляков он установил на месте прежнего сельсовета.

Николай Ковальчук, ветеран труда, краевед: «Отсюда уходили на фронт мужики, а потом сюда приходили похоронки и о погибших, и без вести пропавших».