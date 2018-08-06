Дом в центре Хабаровска спасли от стаи домашних собак

Больше десяти лет жители дома № 70 по улице Пушкина в Хабаровске с опаской выходили в подъезд и не открывали окна в квартирах. Да только запаху, который доносился с первого этажа, закрытые окна не преграда — он просачивался в щели и вентиляцию. Не спастись и от звуков: лай десятка голодных собак был слышен и с улицы. Многолетняя проблема решилась только после того, как жильцы обратились в ИА «Хабаровский край сегодня».

«Носите противогаз».

В конце июля от едкой вони в шестом подъезде слезились глаза. На первом этаже — всего две квартиры. Номера не подписаны, но ошибиться адресом невозможно. За обшарпанной дверью, где в двух комнатах жили девять собак и несколько кошек, громко лаяли и скулили.

Дверь на стук корреспондента не открылась.

— Они вообще никому не открывают: боятся. И на телефонные звонки не отвечают, — подтвердили соседи.

По их словам, сейчас в собачьей квартире живут брат с сестрой: 36-летний безработный Петр и 33-летняя Виолетта, инвалид. Их мать, 71-летняя Елена, которой и принадлежало жилье, умерла в начале мая. Говорят, что животных завела именно она. Есть в квартире и другие «жильцы»: мыши, тараканы и блохи. И как раз им очень вольготно в условиях жуткой антисанитарии.

— Мне не повезло: когда я покупала свою квартиру, вони не было. Она пропадает в некоторые дни, — рассказала жительница третьего этажа Нина. — Но сразу после переезда стало понятно: с соседями просто беда. Вонища в подъезде, лай… И все это уже тогда, почти десять лет назад. Поначалу собак иногда выводили на улицу. А после того, как Елена умерла, их, по-моему, вообще не выгуливают: наверное, сами не могут с ними справиться. Были ведь случаи, когда они нападали и на слесарей, и на соседей. Мужчину со второго этажа не так давно покусали.

Годами соседи пытались достучаться до «собачников». Однако те оказывались к просьбам глухи, а потом и совсем перестали идти на контакт. Увидев жильцов дома на улице, хозяйка квартиры просто убегала. А ее сын в ответ на жалобы посоветовал соседке носить противогаз, если ей так уж мешают запахи.

К слову, газ — еще одна из проблем жильцов. В доме — газовое оборудование.

— Мы тут как на пороховой бочке в постоянном страхе. Напьются, уснут, оставят газ — и все взорвемся из-за утечки. Сейчас ни газа, ни горячей воды у них нет. В этом году коммунальные службы перекрыли за неправильную эксплуатацию после наших обращений, — сказала старшая по подъезду Ольга Беляева. — Не знаю, как они сами-то выживают. Видимо, оба существуют на пенсию девушки по инвалидности. Но собак не кормили. И мы страдаем от вони, и они — от голода. Так жалко — они-то не виноваты, что таким людям достались. Кое-кто из нашего подъезда время от времени их подкармливал. И с соседнего рынка обрезки приносили иногда.

По словам Ольги, за все годы жильцы просто отчаялись найти решение проблемы:

— Мы перепробовали все — от обращений к участковому до соцзащиты. Полицию вызывали множество раз. Управляющая компания тоже борется, в прокуратуру подавала. После этого приезжали сотрудники с клеткой, чтобы, видимо, забрать животных, но не смогли: дверь им не открывали.

«Не представляется возможным».

В управляющей компании «Жилищная инициатива», в ведении которой находится дом, хранится целый архив, связанный с «собачьим вопросом».

— Часть документов у меня еще с 2015 года — все пытаемся проблему решить. Вот ответ из администрации Центрального района: «Не представляется возможным осуществлять жилищный надзор». Вот — из Роспотребнадзора, куда мы обращались из-за антисанитарии. «Содержание домашних животных не регламентировано… Посещение не представляется возможным», — перечисляет директор управляющей компании Андрей Далис. — Конечно, невозможно: жильцы никого в квартиру не пускают. И нас в том числе. Даже проверить состояние оборудования не можем. В прошлом, когда наши сотрудники туда заходили, видели, что условия там чудовищные. Грязь, животных огромное количество — бойцовские собаки, несколько кошек. Слесаря, когда он там работал, собака укусила. И жильцы, и владельцы магазинов на первом этаже постоянно жалуются и на вонь, и на самих жильцов. Предприниматель как-то сделал Петру замечание, и после этого кто-то порезал колеса на его машине. Полицию туда вызывали неоднократно — но и они ничего не могли сделать: вони из-за собак недостаточно, чтобы вскрывать квартиру.

В прошлом году управляющая компания обратилась в прокуратуру. И это бы вроде помогло:

— Прокуратура Центрального района обратилась в суд с иском в пользу неопределенного круга лиц об удалении животных, приведении жилого помещения в надлежащее состояние, отвечающее санитарно-эпидемиологическим нормам, проведении санитарной обработки помещения, устранении источника неприятного запаха. Кроме того, мы требовали обеспечить допуск в квартиру представителей специализированной организации для технического обслуживания, — рассказала заместитель прокурора Центрального района Алевтина Балуева. — 24 октября 2017 года суд Центрального района принял решение в нашу пользу, удовлетворив исковые требования.

Однако до 2 августа 2018 года девять собак продолжали жить в двухкомнатной квартире. Хозяева просто-напросто не пускали судебных приставов.

«Откройте приставу».

1 августа, после визита в дом собачников, корреспондент обратился в Управление службы судебных приставов с просьбой прокомментировать ситуацию. Мы договорились, что специалисты выяснят детали и свяжутся с нами 3 августа.

А 2 августа у жильцов дома на Пушкина случился праздник:

— Сначала приехал следственный комитет — они представились, когда квартиры обходили. Сказали, что уголовное дело расследуют, связанное со смертью Елены — хозяйки квартиры. И «клетка» приехала — видимо, кинологи из полиции, — рассказала жительница второго этажа Татьяна. — Потом я ушла, а вечером соседи сказали, что следственный комитет вскрыл квартиру, приехали приставы и всех собак отсюда увезли.

Развитие ситуации подтвердили и в службе судебных приставов, а также объяснили, почему исполнение решения суда затянулось на полгода. Вскрывать квартиру в ситуации, когда ничто не угрожает жизни и здоровью людей, они не имеют права.

— Решение суда вступило в законную силу 1 декабря, а 19 января 2018 года было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель отправился по адресу и вручил постановление о возбуждении исполнительного производства лично хозяйке квартиры. Она сказала, что действия, направленные на исполнение решения суда, ей предпринимаются, но проверить это было невозможно, так как в квартиру она пристава не пустила, — сообщила начальник отдела Управления службы судебных приставов Ирина Судженко. — Далее, начиная с 14 февраля, судебный пристав-исполнитель ежедневно, утром и вечером, приезжал в этот дом, однако доступа в квартиру не было. В итоге на 2 августа были назначены исполнительные действия. А именно, вручение требования об исполнении решения суда, и в случае невозможности — оглашение требований об исполнении решения суда в присутствии понятых. 2 августа пристав прибыл по адресу и обнаружил, что доступ в жилое помещение обеспечен сотрудниками следственного комитета, ими же привлечена кинологическая служба УМВД и сотрудники МУП «Спецкомбинат». Собаки удалены из жилого помещения и помещены в пункт временного содержания безнадзорных животных. Кроме того, выполнено техническое обслуживание газового оборудования.

Очевидцы говорят, что выглядели животные ужасно. Узнать стаффордширских терьеров, доберманов-пинчеров и дога в отощавших, свалявшихся, облысевших, едва стоящих на ногах от голода существах было сложно. Перед тем, как собак увезли, их накормили приставы. В течение 13 дней, то есть до 15 августа, животные будут находиться в пункте содержания. После этого, если за ними не придут люди, желающие стать новыми хозяевами, собаки подлежат умерщвлению. Забрать животное можно по адресу: Федоровское шоссе, 10.