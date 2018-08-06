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04:56 (мск), источник: АиФ Иркутск

Первый этап реконструкции Лисихинского парка планируют завершить в октябре

Главным его элементом станет Звезда Давида.

Источник: AP 2018

Первый этап реконструкции мемориальной зоны Лисихинского парка в Иркутске планируют закончить до 15 октября 2018 года. Сейчас объявлен аукцион на определение подрядчика, который выполнит работы, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 9,8 млн рублей. Документы принимаются с 3 по 21 августа, а сам аукцион пройдет 27 августа.

Основным элементом в парке станет Звезда Давида, которая будет выполнена из брусчатки двух цветов. На ней установят беседку памяти, а с двух сторон от калитки — чаши с каменьями. Также в парке будут находиться захоронения книг, колодец для омовения рук, скамейки из бруса, калитка, ворота и ограды, выполненные из кованного металла с национальными элементами. Во внутренней части зеленого газона будут посажены деревья и треугольные цветники из многолетников. Контейнер для мусора расположится на выезде одних из ворот, информационные стенды-таблички — на обелисках. Ограждение улицы Депутатской напротив входа предлагается заменить на масштабное с рисунком миноры. Освещение площади будет и масштабным, и локальным, а также будет установлена подсветка для входной группы.

Как сообщается на сайте «Иркипедия», Лисихинское (Амурское) кладбище было построено иркутянином Исаем Файнбергом в память о погибшем сыне. Оно разделено на две части — в одной похоронены представители еврейской общины, а в другой представители православной общины. Последний раз там хоронили человека в 1964 году. На кладбище находятся могилы многих известных людей, например, врача Захария Франк-Каменецкого, декабристов Артамона Муравьева и Алексея Юшневского.

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