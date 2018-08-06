МЭР предлагает учесть увеличение НДС при расчете тарифов ЖКХ
Как поясняет газета «Известия», стоимость коммунальных услуг останется прежней, но итоговая сумма вырастет за счет величины включенного в платеж налога.
Как поясняет газета «Известия», стоимость коммунальных услуг останется прежней, но итоговая сумма вырастет за счет величины включенного в платеж налога.
МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития предлагает учесть увеличение НДС на 2% при расчете тарифов на услуги ЖКХ. Об этом в понедельник сообщает газета «Известия» со ссылкой на
«Изменения налогового законодательства с 1 января 2019 года существенно повышают риск возникновения выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций, что, в свою очередь, может привести к ухудшению их финансового состояния. Поэтому Минэкономразвития предлагает учесть соответствующие изменения в тарифах», — сообщили изданию в
Как подтвердили «Известиям» в Минстрое, варианты компенсаций для ресурсоснабжающих компаний, в том числе за счет соответствующих изменений тарифов с января 2019 года, обсуждаются в ведомстве.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%, а также новые тарифы социальных взносов. Документ был принят Госдумой 24 июля и одобрен Советом Федерации 28 июля.