МЭР предлагает учесть увеличение НДС при расчете тарифов ЖКХ

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития предлагает учесть увеличение НДС на 2% при расчете тарифов на услуги ЖКХ. Об этом в понедельник сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Изменения налогового законодательства с 1 января 2019 года существенно повышают риск возникновения выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций, что, в свою очередь, может привести к ухудшению их финансового состояния. Поэтому Минэкономразвития предлагает учесть соответствующие изменения в тарифах», — сообщили изданию в пресс-службе МЭР.

Как поясняет газета, стоимость услуг ЖКУ при этом останется такой же, однако итоговая сумма вырастет за счет величины налога, включенного в платеж.

Как подтвердили «Известиям» в Минстрое, варианты компенсаций для ресурсоснабжающих компаний, в том числе за счет соответствующих изменений тарифов с января 2019 года, обсуждаются в ведомстве.