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05:58 (мск), источник: ТАСС

МЭР предлагает учесть увеличение НДС при расчете тарифов ЖКХ

Как поясняет газета «Известия», стоимость коммунальных услуг останется прежней, но итоговая сумма вырастет за счет величины включенного в платеж налога.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития предлагает учесть увеличение НДС на 2% при расчете тарифов на услуги ЖКХ. Об этом в понедельник сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Изменения налогового законодательства с 1 января 2019 года существенно повышают риск возникновения выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций, что, в свою очередь, может привести к ухудшению их финансового состояния. Поэтому Минэкономразвития предлагает учесть соответствующие изменения в тарифах», — сообщили изданию в пресс-службе МЭР.

Как поясняет газета, стоимость услуг ЖКУ при этом останется такой же, однако итоговая сумма вырастет за счет величины налога, включенного в платеж.

Как подтвердили «Известиям» в Минстрое, варианты компенсаций для ресурсоснабжающих компаний, в том числе за счет соответствующих изменений тарифов с января 2019 года, обсуждаются в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%, а также новые тарифы социальных взносов. Документ был принят Госдумой 24 июля и одобрен Советом Федерации 28 июля.

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