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05:18 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Теплая погода в Красноярске продержится до середины августа

С 14 августа в город придет похолодание.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 79% 764 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На предстоящей неделе в Красноярске будет тепло и солнечно. По данным портала Gismeteo.ru, сегодня, 6 августа, температура воздуха поднимется до +18…+20°C.

«Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура 17−19°C», — обещают синоптики Среднесибирского УГМС.

Во вторник, 7 августа, воздух в Красноярске прогреется до +22°C. Осадки в этот день маловероятны. Ветер усилится до 9 м/с.

«В центральных и южных районах Красноярского края ожидаются местами грозы, в южных районах местами сильные дожди, в центральных районах Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность 4 класса», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

В среду, 8 августа, столбики термометров поднимутся до +25…+27°C. Такая погода продержится в городе до середины месяца. С 18 августа метеорологи прогнозируют сильные ливни и резкое похолодание до +15…+18°C.

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