Теплая погода в Красноярске продержится до середины августа
С 14 августа в город придет похолодание.
С 14 августа в город придет похолодание.
На предстоящей неделе в Красноярске будет тепло и солнечно. По данным портала Gismeteo.ru, сегодня, 6 августа, температура воздуха поднимется до +18…+20°C.
«Переменная облачность, без осадков. Ветер
«В центральных и южных районах Красноярского края ожидаются местами грозы, в южных районах местами сильные дожди, в центральных районах Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность 4 класса», — говорится в сообщении Гидрометцентра.
В среду, 8 августа, столбики термометров поднимутся до +25…+27°C. Такая погода продержится в городе до середины месяца. С 18 августа метеорологи прогнозируют сильные ливни и резкое похолодание до +15…+18°C.