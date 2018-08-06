Теплая погода в Красноярске продержится до середины августа

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На предстоящей неделе в Красноярске будет тепло и солнечно. По данным портала Gismeteo.ru, сегодня, 6 августа, температура воздуха поднимется до +18…+20°C.

«Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура 17−19°C», — обещают синоптики Среднесибирского УГМС.

Во вторник, 7 августа, воздух в Красноярске прогреется до +22°C. Осадки в этот день маловероятны. Ветер усилится до 9 м/с.

«В центральных и южных районах Красноярского края ожидаются местами грозы, в южных районах местами сильные дожди, в центральных районах Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность 4 класса», — говорится в сообщении Гидрометцентра.