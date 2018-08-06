Редчайшего зверя сфотографировали в Приморье

Фотоловушки «Земли леопарда» зафиксировали двух краснокнижных горалов — самых редких копытных животных юго-запада Приморья. Новые данные позволили специалистам подтвердить, что здесь обитают сразу несколько представителей вида, который ранее отмечался камерами национального парка лишь однажды.

Амурский горал — единственный представитель полорогих копытных на юге Дальнего Востока, чрезвычайно редкое животное как в России, так и во всем мире. Общая численность этих представители подсемейства козлиных науке не известна. Российская популяция раздроблена на мелкие группировки, основная часть которых сосредоточена у подножий гор в восточной части Приморского края. Всего в регионе насчитывается около 700−900 этих животных.

Ранее фотоловушки «Земли леопарда» фиксировали только одного горала в 2017 году. Новые снимки редчайших копытных были получены спустя год, когда в объективах камер в течение нескольких месяцев оказались сразу две особи. В одном и том же районе в северной части нацпарка отметились уже известный специалистам горал, а также еще один «новичок». Их отличили по форме рогов, которые являются своеобразным паспортом животного.