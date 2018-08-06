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05:30 (мск), источник: ДЕЙТА

Новый авиарейс запущен в Приморье

Южнокорейская авиакомпания Air Busan в воскресенье выполнила первый рейс по маршруту Пусан (Республика Корея) — Владивосток, сообщает DEITA. RU со ссылкой на «МАВ».

Источник: ДЕЙТА

В летнем расписании регулярный рейс во Владивосток авиакомпания Air Busan будет выполнять три раза в неделю. На маршруте задействовано воздушное судно Airbus 320−200.

Air Busan — третий авиаперевозчик из Южной Кореи, начавший полеты во Владивосток в этом году.

Михаил Грач.

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