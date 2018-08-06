Новый авиарейс запущен в Приморье
Южнокорейская авиакомпания Air Busan в воскресенье выполнила первый рейс по маршруту Пусан (Республика Корея) — Владивосток, сообщает DEITA. RU со ссылкой на «МАВ».
Южнокорейская авиакомпания Air Busan в воскресенье выполнила первый рейс по маршруту Пусан (Республика Корея) — Владивосток, сообщает DEITA. RU со ссылкой на «МАВ».
В летнем расписании регулярный рейс во Владивосток авиакомпания Air Busan будет выполнять три раза в неделю. На маршруте задействовано воздушное судно Airbus 320−200.
Air Busan — третий авиаперевозчик из Южной Кореи, начавший полеты во Владивосток в этом году.
Михаил Грач.