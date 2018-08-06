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08:00 (мск), источник: Nur.kz

Оправданного экс-гендиректора ФК «Актобе» Васильева заметили на матче

В прошлую субботу в Актобе приехал бывший генеральный директор местного футбольного клуба Дмитрий Васильев, сообщает корреспондент NUR.KZ.

За несколько часов до приезда он выложил пост в «Фейсбук» о встрече в аэропорту с председателем Верховного суда Жакипом Асановым. Васильев высказал главному судье страны свое мнение о проводимых в судебной системе реформах, предложил кое-что свое. Неожиданной встречей остался доволен. А уже вечером актюбинцы увидели Дмитрия Васильева на центральном стадионе, он посетил игру Актобе — Астана.

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За матчем наблюдал с трибун вместе с рядовыми зрителями. Теперь актюбинские болельщики гадают, чем обернется его визит в Актобе для пятикратного чемпиона страны.

Дмитрия Васильева Верховный суд оправдал по обвинению в растрате бюджетных денег, а значит чрезвычайно эффективный и неограниченно свободный футбольный менеджер (так Васильев называет сам себя в соцсети) может через суд восстановится в должности генерального директора клуба, взыскать заработную плату. Для ФК «Актобе» это означает новые расходы. Клуб и так находится в кризисном положении, имея долги перед бывшими игроками. Погашать долги руководству помогают рядовые болельщики, они ведут сбор средств. А тут новая вероятность судебного иска на круглую сумму.

Напомним, Дмитрия Васильева обвиняли в том, что он незаконно назначал премии футболистам и себе. Суд первой инстанции приговорил его к 8 годам лишения свободы. Позже облсуд часть обвинений убрал и назначил наказание в виде ограничения свободы. Верховный суд пришел к выводу, что Дмитрий Васильев не преступник и полностью его оправдал с правом на возмещение компенсации за незаконное уголовное преследование.

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