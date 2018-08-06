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06:21 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярском крае после реконструкции запустили новый молочный комплекс

Предприятие выйдет на полную мощность в следующем году и сможет дать до 9 тысяч тонн молока и 200 тонн мяса.

Источник: Reuters

3 августа в деревне Тарай Канского района Красноярского края после реконструкции запустили молочный комплекс, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Масштабная реконструкция комплекса компании «Канская сортоиспытательная станция» началась в 2014 году и полностью завершится в следующем году. Новый комплекс на 1000 коров при выходе на полную производственную мощность сможет дать до 9 тысяч тонн молока и 200 тонн мяса в год. По проекту модернизации планируется создать 60 рабочих мест, на сегодняшний день уже создано 46 из них.

«Канская сортоиспытательная станция на протяжении многих лет была важным звеном всего сельскохозяйственного комплекса края. Предприятие, как и деревня Тарай, переживало разные времена, и сегодня я хочу сказать вам искреннее спасибо за то, что вы сохранили деревню в непростые годы и решили построить практически с нуля современный комплекс. Это только начало, потому что при поддержке краевой власти, вашем позитивном настрое и наличии хороших перспектив сбыта у нас всё получится», — сказал врио губернатора края Александр Усс, который присутствовал на церемонии открытия предприятия.

После церемонии открытия состоялось совещание, одной из главных тем на котором стали перспективы развития животноводства в Красноярском крае. Руководители крупнейших сельскохозяйственных предприятий обсудили лучшие практики работы, механизмы поддержки хозяйств, а также актуальные для селян проблемы и пути их решения.

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