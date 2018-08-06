Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интернет фанатеет от хаски и сиба-ину. Что в них особенного?
Сдача экзамена на права: шесть главных изменений
Певец Данко отказывается платить алименты дочке с ДЦП
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Рената Литвинова поддержала Земфиру на выступлении в Москве
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Екатерина Стриженова показала подросшего внука
«Беременяшка жжет»: Регина Тодоренко станцевала брейк под свою песню
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
СМИ рассказали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина позирует в купальнике
Россиянка рассказала, как 17 лет жила на острове в Тихом океане
Выбрано лучшее фото 2018 года из 4,4 тыс. кадров
"35 лет – это уже баба": На "Давай поженимся" разгорелся конфликт
Лорак сняла обручальное кольцо после измены мужа
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
У москвички украли дверь за миллион рублей
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
06:29 (мск), источник: НИА Красноярск

Президент FISU Олег Матыцин: «Я зарядился энергией, царящей на ТИМ «Бирюса»

В Красноярске начал работу форум FISU. В субботу, 4 августа, территорию инициативной молодежи «Бирюса» посетили президент FISU Олег Матыцин, первый вице-президент FISU Леонц Эдер и делегаты из разных стран мира.

Источник: НИА Красноярск

Участниками смены «Территория инициативной молодёжи «Бирюса-2018» стали волонтеры Универсиады-2019.

Более 700 молодых людей из 10 стран и 67 регионов России проходят на «Бирюсе» подготовку к XXIX Всемирным зимним студенческим спортивным играм в Красноярске.

Напомним, спонсирует программу обучения добровольцев генеральный партнер студенческих игр компания «Норникель». Соглашение о подготовке волонтеров к Универсиаде -2019 было подписано между «Норникель» и Красноярском в апреле 2017 года на Красноярском экономическом форуме.

Для «Норникеля» спорт и люди — это важнейшая составляющая часть социальной ответственности компании, потому что спорт — это командообразование, выносливость, стрессоустойчивость, умение преодолевать препятствия. Зимняя универсиада-2019 пройдет в Красноярске, а Красноярский край — это основной регион присутствия компании, поэтому для «Норникеля» было крайне важно не пройти мимо этого события и создать профессиональную команду волонтеров.

Перед волонтерами с лекциями выступили Олег Матыцин и Леонц Эдер. Матыцин рассказал участникам ТИМ «Бирюса» об истории и миссии FISU, а Эдер — о том, как крупные спортивные мероприятия меняют имидж городов-организаторов. Представители FISU подчеркнули значимость волонтерства в таких проектах и отметили инициативность и энтузиазм добровольцев Универсиады в Красноярске.

«Я зарядился энергией, царящей на ТИМ “Бирюса”. Волонтеры очень много знают и о студенческом спорте, и о наших программах. Самая главной моей задачей было услышать их, постараться найти правильные ответы на их вопросы и дать им некий посыл. Мы очень рады, что такая большая студенческая семья является частью масштабного международного проекта. Эти дни, которые проводят волонтеры в подготовке к Универсиаде — очень важная часть жизни молодых людей. Это не только международный проект, но и вклад в развитие регионов, городов, университетских сообществ. Волонтерство — это любовь к своему делу, а также большая ответственность и возможность ощутить ценность человеческого общения», — сообщил Олег Матыцин после лекции.

Сами участники «Бирюсы-2018» настроены всерьез: молодые люди активно обучаются взаимодействию с компаниями и друг с другом, созданию общественных и профессиональных пространств. И, конечно, учатся не только помогать в организации крупных спортивных мероприятий, но и справляться со стрессами, вести себя в экстремальных ситуациях, оказывать первую помощь.

«Атмосфера потрясающая! На «Бирюсе мы посетили огромное количество семинаров, курсов, ознакомились подробнее со своими функциональными направлениями, развили общие компетенции и укрепили свои волонтерские ценности», — поделилась с корреспондентом «НИА-Красноярск» Софья Воякина, руководитель PR-службы штаба Универсиады в Санкт-Петербурге.

Сегодня в Красноярске начнутся первые мероприятия форума FISU. Он пройдет с 6 по 10 августа.

Все новости региона
Посольство России обвинило Госдеп в «мегафонной дипломатии»
Кругом враги: почему Лукашенко отвернулся от России
Повышение НДС предложили включить в тарифы ЖКХ
Фармкомпании России нашли средство от импорта
Экс-глава ФИФА признал махинации при выборе страны-хозяйки ЧМ
Самолет-транспортник войск Гитлера с людьми разбился в Швейцарии
Россияне жалуются на незаконное использование их данных
Спорт
Новый нападающий пока не помогает. Карпин обыгрывает ЦСКА Первое поражение новой команды Гончаренко
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
У москвички украли дверь за миллион рублей
В Ирландии выставили на продажу замок из «Игры престолов»
Американцам запретили курить в квартирах
Имеют ли коммунальщики право позорить должников?
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Вологде «побег» ребенка в подгузниках из детсада попал на видео Следственный комитет и прокуратура начали проверку инцидента.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь