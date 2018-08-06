Президент FISU Олег Матыцин: «Я зарядился энергией, царящей на ТИМ «Бирюса»

Источник: НИА Красноярск

Участниками смены «Территория инициативной молодёжи «Бирюса-2018» стали волонтеры Универсиады-2019.

Более 700 молодых людей из 10 стран и 67 регионов России проходят на «Бирюсе» подготовку к XXIX Всемирным зимним студенческим спортивным играм в Красноярске.

Напомним, спонсирует программу обучения добровольцев генеральный партнер студенческих игр компания «Норникель». Соглашение о подготовке волонтеров к Универсиаде -2019 было подписано между «Норникель» и Красноярском в апреле 2017 года на Красноярском экономическом форуме.

Для «Норникеля» спорт и люди — это важнейшая составляющая часть социальной ответственности компании, потому что спорт — это командообразование, выносливость, стрессоустойчивость, умение преодолевать препятствия. Зимняя универсиада-2019 пройдет в Красноярске, а Красноярский край — это основной регион присутствия компании, поэтому для «Норникеля» было крайне важно не пройти мимо этого события и создать профессиональную команду волонтеров.

Перед волонтерами с лекциями выступили Олег Матыцин и Леонц Эдер. Матыцин рассказал участникам ТИМ «Бирюса» об истории и миссии FISU, а Эдер — о том, как крупные спортивные мероприятия меняют имидж городов-организаторов. Представители FISU подчеркнули значимость волонтерства в таких проектах и отметили инициативность и энтузиазм добровольцев Универсиады в Красноярске.

«Я зарядился энергией, царящей на ТИМ “Бирюса”. Волонтеры очень много знают и о студенческом спорте, и о наших программах. Самая главной моей задачей было услышать их, постараться найти правильные ответы на их вопросы и дать им некий посыл. Мы очень рады, что такая большая студенческая семья является частью масштабного международного проекта. Эти дни, которые проводят волонтеры в подготовке к Универсиаде — очень важная часть жизни молодых людей. Это не только международный проект, но и вклад в развитие регионов, городов, университетских сообществ. Волонтерство — это любовь к своему делу, а также большая ответственность и возможность ощутить ценность человеческого общения», — сообщил Олег Матыцин после лекции.

Сами участники «Бирюсы-2018» настроены всерьез: молодые люди активно обучаются взаимодействию с компаниями и друг с другом, созданию общественных и профессиональных пространств. И, конечно, учатся не только помогать в организации крупных спортивных мероприятий, но и справляться со стрессами, вести себя в экстремальных ситуациях, оказывать первую помощь.

«Атмосфера потрясающая! На «Бирюсе мы посетили огромное количество семинаров, курсов, ознакомились подробнее со своими функциональными направлениями, развили общие компетенции и укрепили свои волонтерские ценности», — поделилась с корреспондентом «НИА-Красноярск» Софья Воякина, руководитель PR-службы штаба Универсиады в Санкт-Петербурге.