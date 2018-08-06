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06:30 (мск), источник: Baikal-info.ru

Велопарад «Леди на велосипеде» пройдёт 25 августа в Иркутске

Шестой костюмированный велопарад «Леди на велосипеде» пройдёт 25 августа 2018 на острове Юность в Иркутске, начало регистрации в 13:00.

Участницы заранее готовят наряды и украшают велосипеды в определенной тематике, в этом году тема мероприятия — «Очарование любви». Об этом 2 августа организаторы сообщили в группе мероприятия в социальной сети «Вконтакте».

Участниц велопарада ожидают розыгрыши призов за самые интересные образы, будут организованы интерактивные площадки и фотозоны. Для участия нужно зарегистрироваться через форму по ссылке. Официальная группа мероприятия: vk.com/ladyirk.

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