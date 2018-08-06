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10:39 (мск), источник: НИА Ростов

Жителей Новочеркасска на две недели оставят без воды

Причиной отключения станут плановые технические работы.

С 6 по 20 августа остановят котельную на ул. Александровской. Из-за остановки без воды останутся жители ул. Первомайская, Атаманская, Александровская, а также Залесская, Бабушкина и переулка Юннатов.

Также, в это время не будет работать котельная на ул. Энгельса. Без воды останутся жители улиц Троицкой и Энгельса.

С 13 по 26 августа воды не будет на ул. Поворотной, пишет информационное агентство «Регион онлайн».

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