Жителей Новочеркасска на две недели оставят без воды

С 6 по 20 августа остановят котельную на ул. Александровской. Из-за остановки без воды останутся жители ул. Первомайская, Атаманская, Александровская, а также Залесская, Бабушкина и переулка Юннатов.

Также, в это время не будет работать котельная на ул. Энгельса. Без воды останутся жители улиц Троицкой и Энгельса.