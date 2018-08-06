Жителей Новочеркасска на две недели оставят без воды
Причиной отключения станут плановые технические работы.
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Причиной отключения станут плановые технические работы.
С 6 по 20 августа остановят котельную на ул. Александровской.
Также, в это время не будет работать котельная на ул. Энгельса. Без воды останутся жители улиц Троицкой и Энгельса.
С 13 по 26 августа воды не будет на ул. Поворотной, пишет информационное агентство «Регион онлайн».