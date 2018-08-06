Жара в Хабаровском крае не даст Амуру разгуляться

Источник: Хабаровский край сегодня

Уровень воды в Амуре у Хабаровска достигнет максимальных отметок завтра-послезавтра — 7—8 августа . Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в региональном гидрометеоцентре. При прохождении «гребня» паводка уровень реки достигнет отметок 4,9−5 метров.

Но для усугубления паводковой обстановки в бассейне Амура нет предпосылок. На этой неделе сильных дождей в регионе не ожидается. Лишь в выходные с запада сместится циклон, но он принесёт только кратковременные осадки.