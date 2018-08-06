Жара в Хабаровском крае не даст Амуру разгуляться
В регионе всю неделю ожидается сухая и жаркая погода.
В регионе всю неделю ожидается сухая и жаркая погода.
Уровень воды в Амуре у Хабаровска достигнет максимальных отметок
Но для усугубления паводковой обстановки в бассейне Амура нет предпосылок. На этой неделе сильных дождей в регионе не ожидается. Лишь в выходные с запада сместится циклон, но он принесёт только кратковременные осадки.
— Погода на неделе существенно не изменится. Большая часть дней — без осадков. В выходные подойдёт западный циклон, но принесёт лишь небольшие дожди. Температурный фон сохранится летний — +17 +18 по ночам, +24 +27 днём при