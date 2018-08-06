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06:46 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Жара в Хабаровском крае не даст Амуру разгуляться

В регионе всю неделю ожидается сухая и жаркая погода.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 79% 764 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Хабаровский край сегодня

Уровень воды в Амуре у Хабаровска достигнет максимальных отметок завтра-послезавтра — 7—8 августа. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в региональном гидрометеоцентре. При прохождении «гребня» паводка уровень реки достигнет отметок 4,9−5 метров.

Но для усугубления паводковой обстановки в бассейне Амура нет предпосылок. На этой неделе сильных дождей в регионе не ожидается. Лишь в выходные с запада сместится циклон, но он принесёт только кратковременные осадки.

 — Погода на неделе существенно не изменится. Большая часть дней — без осадков. В выходные подойдёт западный циклон, но принесёт лишь небольшие дожди. Температурный фон сохранится летний — +17 +18 по ночам, +24 +27 днём при юго-восточном ветре 5−10 метров в секунду, — добавила Галина Брынцева.

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