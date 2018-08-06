Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ФСБ пришла с обысками к «президенту СССР»
Сдача экзамена на права: шесть главных изменений
Певец Данко отказывается платить алименты дочке с ДЦП
Мать сестер Хачатурян рассказала об отношениях в семье
Альбина Джанабаева в «двойном» платье снимается в клипе
Как выглядит самое большое соленое озеро в ЕвропеКстати оно находится в России
Екатерина Стриженова показала подросшего внука
«Беременяшка жжет»: Регина Тодоренко станцевала брейк под свою песню
69-летняя Ирина Муравьева выступила на фестивале в Латвии
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
СМИ рассказали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина позирует в купальнике
Как осуществить свою мечту... через неделю
Звездные красотки за 50, сохранившие фигуру девушки
"35 лет – это уже баба": На "Давай поженимся" разгорелся конфликт
Лорак сняла обручальное кольцо после измены мужа
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
У москвички украли дверь за миллион рублей
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
07:01 (мск), источник: РИА Новости

Китай провел успешное испытание гиперзвукового летательного аппарата

Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий провела успешное испытание китайского гиперзвукового летательного аппарата «Синкун-2» («Звездное небо»), говорится в сообщении Китайской академии аэрокосмической аэродинамики.

ПЕКИН, 6 авг — РИА Новости. Испытание волноплана прошло 3 августа на одном из полигонов на северо-западе Китая. Аппарат находился в воздухе в течение 10 минут. За это время он совершил ряд маневров на высоте 30 километров и приземлился в заданном районе.

Сообщается, что академия занималась разработкой первого китайского опытного сверхзвукового летательного аппарата на протяжении трех лет.

Тем временем, как пишет газета Global Times со ссылкой на китайских военных экспертов, аппарат способен доставлять ядерные боеголовки и преодолевать любую существующую в настоящее время систему противоракетной обороны благодаря своей высокой скорости и непредсказуемой траектории.

Читайте также: Нас не догонят. Смогут ли США наверстать отставание в разработке гиперзвукового оружия

 Большое наказание России: спрогнозирован скорый обвал рубля
На Украине массово отметили 'неправильный' День ВДВ
Кругом враги: почему Лукашенко отвернулся от России
Экс-глава ФИФА признал махинации при выборе страны-хозяйки ЧМ
Самолет-транспортник войск Гитлера с людьми разбился в Швейцарии
Повышение НДС предложили включить в тарифы ЖКХ
Россияне жалуются на незаконное использование их данных
Строители взорвали огромный комбинат в Иванове
Спорт
Новый нападающий пока не помогает. Карпин обыгрывает ЦСКА Первое поражение новой команды Гончаренко
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Великой китайской стене нашли новое применение
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Криминальная Европа: 5 мест, где вас могут обокрасть
Леди
Звездные красотки за 50, сохранившие фигуру девушки Иногда женщинам с легкостью удается сохранять свои стройные формы, сколько бы лет ни прошло. Давай посмотрим на этих «вечно юных» особ
Дети
В Вологде «побег» ребенка в подгузниках из детсада попал на видео Следственный комитет и прокуратура начали проверку инцидента.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь