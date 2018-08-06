Китай провел успешное испытание гиперзвукового летательного аппарата

ПЕКИН, 6 авг — РИА Новости. Испытание волноплана прошло 3 августа на одном из полигонов на северо-западе Китая. Аппарат находился в воздухе в течение 10 минут. За это время он совершил ряд маневров на высоте 30 километров и приземлился в заданном районе.