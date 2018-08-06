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07:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Самого богатого в мире человека пристыдили за безобразный внешний вид

Автор издания The Outline саркастично отозвалась том, что газета New York Times назвала самого богатого человека планеты Джеффа Безоса иконой стиля.

В подтверждение ее коллеги сделали подборку фотографий, доказывающих, что до эталона стиля богатейший бизнесмен в истории сильно не дотягивает.

«Я, когда читаю эту статью New York Times о “Джеффе Безосе, иконе стиля”», — пояснила девушка, приложив скриншот вопроса, адресованного голосовому помощнику «Алекса».

Журналистку поддержали коллеги из Mashable, на страницах издания вспомнившие самые безвкусные и безликие образы, в которых Безос появлялся на публике или на фото в социальных сетях. В частности, автор Mashable напомнил, как однажды Безос предстал перед аудиторией в серых охотничьих шортах и в трекинговой обуви. «Прикройте эти замечательные ботинки», — посоветовал журналист.

Кроме того, он припомнил Безосу фотографию в «сомнительной» одежде, например, во флисовой кофте.

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Или в футболке, которая могла бы сгодиться для ремонта.

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Автор приходит к выводу, что Безос очень далек от статуса «икона стиля». На этот счет, по его словам, сомневаются даже сами работники New York Times.

Безос — глава компании Amazon. По версии Forbes, он является богатейшим человеком в истории, в 2018 году он возглавил рейтинг миллиардеров с капиталом в размере 139,6 миллиарда долларов.

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