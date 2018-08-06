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06:54 (мск), источник: Newslab.ru

Бывший топ-менеджер Красноярской железной дороги второй раз пойдет под суд за коррупцию

По первому уголовному делу он уже получил полтора года колонии.

Источник: AP 2018

Бывший заместитель начальника Красноярской дирекции по капитальному строительству РЖД Альберт Ионши второй раз предстанет перед судом за злоупотребление служебными полномочиями. Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Как установили следователи, в декабре 2016 года Ионши отвечал за строительство вторых путей на участке Междуреченск-Тайшет. Злоупотребив своими должностными полномочиями, он подписал акты приемки фактически невыполненных работ, за которые заплатили свыше 121 млн рублей.

В 2017 году против Ионши возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (коорупция). И сегодня красноярский транспортный прокурор утвердил по нему обвинительное заключение и отправил в суд для рассмотрения.

Это уже второе дело, которое возбудили против Альберта Ионши, за преступления, совершенные при строительстве железной дороги на участке Междуреченск-Тайшет. В первом случае его обвиняли в подстрекательстве к коррупции: чтобы выглядеть в глазах начальства эффективным руководителем, он заставлял подчиненных подписывать акты невыполненных работ, чем нанес бюджету ущерб в 700 млн рублей. За это в марте 2018 года злоумышленника приговорили к 1,5 года лишения свободы.

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