Бывший топ-менеджер Красноярской железной дороги второй раз пойдет под суд за коррупцию

Источник: AP 2018

Бывший заместитель начальника Красноярской дирекции по капитальному строительству РЖД Альберт Ионши второй раз предстанет перед судом за злоупотребление служебными полномочиями. Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Как установили следователи, в декабре 2016 года Ионши отвечал за строительство вторых путей на участке Междуреченск-Тайшет. Злоупотребив своими должностными полномочиями, он подписал акты приемки фактически невыполненных работ, за которые заплатили свыше 121 млн рублей.

В 2017 году против Ионши возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (коорупция). И сегодня красноярский транспортный прокурор утвердил по нему обвинительное заключение и отправил в суд для рассмотрения.