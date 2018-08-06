Бывший топ-менеджер Красноярской железной дороги второй раз пойдет под суд за коррупцию
По первому уголовному делу он уже получил полтора года колонии.
По первому уголовному делу он уже получил полтора года колонии.
Бывший заместитель начальника Красноярской дирекции по капитальному строительству РЖД Альберт Ионши второй раз предстанет перед судом за злоупотребление служебными полномочиями. Об этом рассказали в
Как установили следователи, в декабре 2016 года Ионши отвечал за строительство вторых путей на участке
Это уже второе дело, которое возбудили против Альберта Ионши, за преступления, совершенные при строительстве железной дороги на участке