Названы пять самых отвратительных в мире запахов

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. На первом месте в списке — запах сероводорода. Его аромат имеют тухлые яйца, а также уран.

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На втором месте расположился фрукт дуриан. В нем содержится 44 активных ароматических соединения, которые смешиваются в один запах — от гнилого яйца до карамели. Недавно плод дуриана привел к эвакуации целого университета в Австралии. Тогда его аромат спутали с запахом газа.

На третьем месте оказался цветок Раффлезия Арнольда, имеющий трупный запах с нотками гниения и рыбы. Таким образом этот цветок привлекает насекомых, которые опыляют его.