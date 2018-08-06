Штормовое предупреждение объявили в двух областях Казахстана

6 августа в Кызылординской области местами сохраняются гроза, пыльная буря, северо-восточный, северный ветер 15−20 метров в секунду.

«Ожидается шквал, возможен град. 6, 7 августа днем в Кызылординской области на большей части сильная жара до 40 градусов. Вероятность шторма 90−95 процентов», — сообщает Казгидромет.

Штормовое предупреждение объявлено также в Костанайской области. 6 августа здесь ожидается местами гроза, ветер западный при грозе до 20 метров в секунду. Вероятность шторма 90−95 процента.