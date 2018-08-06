Штормовое предупреждение объявили в двух областях Казахстана
Сильная жара ожидается в Кызылординской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Казгидромет.
Сильная жара ожидается в Кызылординской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Казгидромет.
Синоптики распространили штормовое предупреждение.
6 августа в Кызылординской области местами сохраняются гроза, пыльная буря,
«Ожидается шквал, возможен град. 6, 7 августа днем в Кызылординской области на большей части сильная жара до 40 градусов. Вероятность шторма 90−95 процентов», — сообщает Казгидромет.
Штормовое предупреждение объявлено также в Костанайской области. 6 августа здесь ожидается местами гроза, ветер западный при грозе до 20 метров в секунду. Вероятность шторма 90−95 процента.