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08:02 (мск), источник: Tengrinews

Штормовое предупреждение объявили в двух областях Казахстана

Сильная жара ожидается в Кызылординской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Казгидромет.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 79% 764 мм рт. ст. 3 м/с

Синоптики распространили штормовое предупреждение.

6 августа в Кызылординской области местами сохраняются гроза, пыльная буря, северо-восточный, северный ветер 15−20 метров в секунду.

«Ожидается шквал, возможен град. 6, 7 августа днем в Кызылординской области на большей части сильная жара до 40 градусов. Вероятность шторма 90−95 процентов», — сообщает Казгидромет.

Штормовое предупреждение объявлено также в Костанайской области. 6 августа здесь ожидается местами гроза, ветер западный при грозе до 20 метров в секунду. Вероятность шторма 90−95 процента.

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