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10:43 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Желтая разметка на МЦК укажет места остановки вагонов

Благодаря специальной разметке пассажиры могут сэкономить время при посадке, заранее подойдя к тому месту, где откроются двери вагона поезда. До конца августа места остановки вагонов отметят на всех станциях Московского центрального кольца.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Для удобства пассажиров места остановки каждого вагона отметили на платформах 26 станций Московского центрального кольца (МЦК). Ярко-желтая разметка также показывает, где открываются двери поезда, а специальные пиктограммы выделяют места остановки вагонов, в которых предусмотрены места для крепления инвалидных колясок и велосипедов.

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Желтую разметку наносят по просьбам пассажиров. Они могут сэкономить время при посадке, заранее подойдя к тому месту, где откроется дверь вагона.
Максим Ликсутов
Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

«Яркий цвет делает разметку заметной для пассажиров, в том числе слабовидящих», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Места остановки вагонов отметили на станциях МЦК:

  • Деловой центр;
  • Кутузовская;
  • Лужники;
  • Площадь Гагарина;
  • Крымская;
  • Верхние Котлы;
  • Шоссе Энтузиастов;
  • Белокаменная;
  • Ростокино;
  • Ботанический Сад;
  • Хорошёво;
  • Шелепиха;
  • Бульвар Рокоссовского;
  • Локомотив;
  • Измайлово;
  • Соколиная Гора;
  • Андроновка;
  • Угрешская;
  • Дубровка;
  • Автозаводская;
  • ЗИЛ;
  • Зорге;
  • Панфиловская;
  • Стрешнево;
  • Балтийская;
  • Коптево.

До конца августа разметка появится на платформах всех станций МЦК. Ее нанесут еще на станциях Владыкино, Нижегородская, Новохохловская, Лихоборы и Окружная.

На 31 станции Московского центрального кольца также обновят навигацию. Бумажные указатели и карты с названиями станций заменят на лайтбоксы. Световые панели уже можно увидеть на станции Лужники. Полностью навигационные вывески на МЦК поменяют до конца лета. Все названия станций на лайтбоксах продублируют на английском языке.

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2 августа© Ньюстюб
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