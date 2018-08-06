Желтая разметка на МЦК укажет места остановки вагонов

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Для удобства пассажиров места остановки каждого вагона отметили на платформах 26 станций Московского центрального кольца (МЦК). Ярко-желтая разметка также показывает, где открываются двери поезда, а специальные пиктограммы выделяют места остановки вагонов, в которых предусмотрены места для крепления инвалидных колясок и велосипедов.

Желтую разметку наносят по просьбам пассажиров. Они могут сэкономить время при посадке, заранее подойдя к тому месту, где откроется дверь вагона. Максим Ликсутов Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

«Яркий цвет делает разметку заметной для пассажиров, в том числе слабовидящих», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Места остановки вагонов отметили на станциях МЦК:

Деловой центр;

Кутузовская;

Лужники;

Площадь Гагарина;

Крымская;

Верхние Котлы;

Шоссе Энтузиастов;

Белокаменная;

Ростокино;

Ботанический Сад;

Хорошёво;

Шелепиха;

Бульвар Рокоссовского;

Локомотив;

Измайлово;

Соколиная Гора;

Андроновка;

Угрешская;

Дубровка;

Автозаводская;

ЗИЛ;

Зорге;

Панфиловская;

Стрешнево;

Балтийская;

Коптево.

До конца августа разметка появится на платформах всех станций МЦК. Ее нанесут еще на станциях Владыкино, Нижегородская, Новохохловская, Лихоборы и Окружная.