Сотни домов Ростова останутся без света из-за плановых работ

— С 17.08.18 по 18.08.18 с 09.00 до 17.00 света не будет на ул. Балашовская 1−7, 2−8; пер. Вагонный 2−12, 3−19; ул. Вагулевского 20−72, 27−95; ул. Лензаводская 5−9; пер. Солдатский 1−7, 2−8; ул. Саши Чебанова 6−14, 9−17; пер. Буревестник 5−11, 10−12; ул. Межевая 84−158, 89−123; ул. Нагорная 73−137, 88−130; просп. Ставского 1, 30−38; ул. Трудящихся. Будут проводиться работы для исключения аварийных отключений Л-68Ф18 (ТП-737, 897, 0255). С включением на ночь.

— С 31.07.18 по 10.08.18 с 09.00 до 17.00 свет отключат на пер. Глиссерный 1−33, 36−52; пер. ОГПУ 7−11; ул. Подгорная 42−58, 29−57; ул. Амбулаторная 153; пер. Красногорский 52, 54. Будут проводиться работы для исключения аварийных отключений ВЛ-0,4 кВ ТП-777 Л-1. С включением на ночь.

— С 06.08.18 по 06.08.18 с 09.00 до 13.00, отключение ждет дома на ул. Андрея Сладкова 39−79, 94−194; ул. Быковского 2−48; ул. Манежная 69−103, 62−94; ул. Мичуринская 1−25; ул. Петрозаводская 1−25, 2−26; ул. Рижская 63−95, 68−114; ул. Содружества 2−30; ул. Череповецкая 47−79, 48−80. Будут проводиться работы для исключения аварийных отключений ТП-565, Л-860.

— С 07.08.18 по 07.08.18 с 09.00 до 17.00 отключение произойдет на ул. Амбулаторная 95, 97−115, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5; ул. Демьяна Бедного 26, 26/2, 28−30; пер. Деревянко 11−27, 18−36, 44; пер. Булановский 44; ул. Подгорная 1−29, 2−20; пер. Саперный Спуск 31/2, 31−49, 50−52. Причина — работы для исключения аварийных отключений ТП-630, Л-12Ф5.

— С 08.08.18 по 08.08.18 с 09.00 до 17.00 отключение будет на ул. 3-я Баррикадная 6−32, 7−41; ул. 2-я Кольцевая 104−118, 109−135; ул. 4-я Кольцевая 69−73, 70−84; ул. Красная 1−49, 2−24; ул. Крупской 1−43, 6−54; пл. Рабочая 30−34; просп. Стачки 76/26, 84−120; ул. Шмидта 3−29, 4−28. Причина — Работы для исключения аварийных отключений ТП-203, Л-801/804.

— С 09.08.18 по 09.08.18 с 09.00 до 17.00 света не будет на ул. Батуринская 13/14, 15/1, 15/15, 20−70, 51−99; ул. Горбачева 62−86, 97−123; ул. Кулагина 9−17, 17/1, 32−48; ул. Курортная 45−65, 46−64; ул. Международная 9−29, 12−30; ул. Ревкомовская 23−25; ул. Свердловская 3−5, 37, 47−51. Причина — работы для исключения аварийных отключений ТП-8, Л-801.

— С 10.08.18 по 10.08.18 с 09.00 до 16.00 отключат ул. 1-я Володарского 25−47, 26−70; ул. 2-я Володарского 80−82; ул. Горбачева 42−60, 75−93; ул. Кулагина 50−54; ул. Литвинова 28; ул. Международная 43−45. Причина — работы для исключения аварийных отключений ТП-588, ТП-2016, Л-801.

— С 06.08.18 по 06.08.18 с 10.00 до 12=00 отключат ул. Батуринская 2−8, 8/12; ул. Литвинова 4, 8/1; ул. Плеханова 1А, 12; просп. Стачки 27, 27/2, 27А, 33. Причина — работы для исключения аварийных отключений ТП-458.

— С 07.08.18 по 07.08.18 с 09.00 до 17.00 отключат ул. Цезаря Куникова 14−26, 11−21; ул. Немировича-Данченко 41−61, 44−62; пер. Орджоникидзе 24−32; пер. Ашхабадский 23−35. Причина — работы для исключения аварийных отключений на оборудовании ТП-335.

— С 07.08.18 по 07.08.18 с 09.00 до 17.00 отключат ул. Нариманова 71−85; ул. Краснокурсантская 76−88, 67−81; ул. Фурмановская 80−94, 89; пер. Тбилисский 1−53, 2−48; пер. Грузинский 1−41, 2−38; пер. Марксистский 1−37. Причина — работы для исключения аварийных отключений на оборудовании ТП-163.

— С 08.08.18 по 08.08.18 с 09.00 до 17.00 отключат ул. Нансена 249−265; ул. Турмалиновская 2−16, 1−21; ул. Калиновская 2−22, 1−25; ул. Сельская 1−25, 2−24; ул. Константиновская 2−18; пер. Шарнирный 2−8, 1−13; пер. Автомобильный 2−16, 1−21; пер. Семафорный 1−13, 2−14; пер. Казахстанский, пер. Искрянский. Причина — работы для исключения аварийных отключений на оборудовании ТП-185.

— С 09.08.18 по 09.08.18 с 09.00 до 17.00 отключат ул. Нансена 271−301; ул. Константиновская; пер. Дагестанский; пер. Якутский; пер. Узбекский, причина — работы для исключения аварийных отключений на оборудовании ТП-167 .

— С 09.08.18 по 09.08.18 с 09.00 до 17.00 отключат ул. Нариманова 71−85; ул. Краснокурсантская 76−88, 67−81; ул. Фурмановская 80−94, 89; пер. Тбилисский 1−53, 2−48; пер. Грузинский 1−41, 2−38; пер. Марксистский 1−37. Причина — работы для исключения аварийных отключений на оборудовании ТП-163.

— С 10.08.18 по 10.08.18 с 09.00 до 17.00 отключат ул. Нариманова 71−85; ул. Краснокурсантская 76−88, 67−81; ул. Фурмановская 80−94, 89; пер. Тбилисский 1−53, 2−48; пер. Грузинский 1−41, 2−38; пер. Марксистский 1−37. Причина — работы для исключения аварийных отключений на оборудовании ТП-163.

— С 07.08.18 по 07.08.18 с 10.00 до 12.00 отключат ул. Минераловодская 29−57, 30−46; ул. Никитина 12−24; ул. Республиканская 16−64, 19−53; пер. Рыбный 3−9. Причина — работы для исключения аварийных отключений ТП-293.

— С 06.08.18 по 06.08.18 с 10.00 до 16.00 отключат пер. Коммунаров 33; просп. Шолохова 158; просп. Шолохова 158/2; пер. Контактный 73−94; пер. Новороссийский 1−15; пер. Геленджикский 1−15, 2−14; пер. Тихорецкий 15−31, 16−30; ул. Коммунаров 39−67, 38−68. Причина — для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-131 Т-1.

— 09.08.18 с 09.00 до 17.00 отключат ул. Абаканская 1−55, 2−24; ул. Камская 1−37, 2−26; ул. Щербакова 95−105; ул. Волжская 21−29, 28−38. Причина — работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ВЛ 0,4кВ Л-21 ТП-646.

— С 06.08.18 по 08.08.18 с 09.00 до 17.00 отключат ул. Лихачёва 15−35, 12−42; ул. 12-го декабря 51−69, 70−92; ул. Карбышева 33−41; ул. Грисенко 16−40. Причина — работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ВЛ 0,4кВ Л-2, 3 ТП-382. С включением на ночь.

— 10.08.2018 с 09.00 до 17.00 отключат пер. Нальчикский 1−47, 2−44; пер. Тебердинский 1−37, 2−30; пер. Тувинский 6−58, 29, 47−55; ул. Куйбышева 17−25, 22−30. Причина — работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-450.

— 07.08.2018 с 09.00 до 17.00 отключат ул. Думенко 7/9; ул. Миронова 8А; ул. Миронова 12; ул. Миронова 12/1; ул. Миронова 12/2; ул. Миронова 14; ул. Миронова 14А. Причина — Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-3106.

— 08.08.2018 с 09.00 до 17.00 отключат ул. Радищева 13−71, 18−68; ул. 2-я Комбайновская 1−25, 2−42; ул. Соединяющая 1−13, 2−22; ул. Коммунальная 1−25, 2−28; ул. Просвещения 23−27, 18−42; ул. Червонноармейская 3−23, 6−22; пер. Пожарный 1−19, 2−18; пер. Кецховели 1−31, 2−24; пер. Горийский 1−15, 2−50; ул. Веры Пановой 3−11. Причина — Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-290.

— 09.08.2018 с 09.00 до 17.00 отключат ул. Вересаева 39−99, 34−86; ул. Щедрина 1−31, 12−28; ул. Щаденко 25−33, 28−32; ул. Сурикова 1−33, 2−36; ул. Гикало 1−37, 2−30; ул. Лисичанская 14−32; ул. Куприна 37−43, 40−46; ул. Писемского 38. Причина — Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-151.

— 09.08.2018 с 09.00 до 17.00 отключат ул. Вересаева 2−34, 1−41; ул. Щаденко 1−21; пер. Лётный 1−5, 2−6; ул. Камо 1−5, 2−14; ул. Минина 7−17, 8−18; ул. Саранская 9−21, 12−26; ул. Щорса 11−29, 14−28. Причина — Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-839.

— 10.08.2018 с 09.00 до 16.00 отключат ул. Лянде 1−25, 2−22; ул. 2-я Плановая 1−21, 2−26; ул. Невельская 1−7, 2−12; ул. Полторацкого 77−85, 58−70; 1-я Кизитериновская 1−27, 2−18; ул. Новомосковкая 30−46, 13−31; ул. 2-я Кизитериновская 1−29, 2−24; ул. 3-я Кизитериновская 1−39, 2−30. Причина — Для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-829.

— 08.08.2018 с 09.00 до 16.00 отключат ул. Пешкова 34, больница водников. Причина — Работы для исключения аварийных отключений на оборудовании РП-52 (1 секция).

— 09.08.2018 с 09.00 до 16.00 отключат ул. Пешкова 34, больница водников. Причина — Работы для исключения аварийных отключений на оборудовании РП-52 (2 секция).

— 08.08.2018 с 09.00 до 16.00 отключат просп. Будённовский 63/12; 59; ул. Тельмана 10, 21; ул. Островского 96. Причина — Работы для исключения аварийных отключений на оборудовании РП-16 (1 секция).

— 09.08.2018 с 09.00 до 16.00 отключат просп. Будённовский 63/12; 59; ул. Тельмана 10, 21; ул. Островского 96. Причина — Работы для исключения аварийных отключений на оборудовании РП-16 (2 секция).

— С 07.08.18 по 08.08.18 с 09.00 до 17.00 отключат ул. Ивановского 2−24, 1−23; ул. Подтелкова 20−36; ул. Розы Люксембург 34−40; ул. Сеченова 6−10, 1−11; ул. Мечникова 45, 45А, 47, 49; ул. Фрунзе 24; ул. Крайсовпрофовская 28−40, 33−45; пер. Почтовый 28−40, 33−45. Причина — работы для исключения аварийных отключений на оборудовании ЛЭП-6кВ; Л 72ф11; ТП-328, ТП-1447. С включением на ночь.

— 09.08.2018 с 09.00 до 17.00 отключат ул. Фрунзе 6−20; 7−25; ул. Стадионная 16−50; ул. Ивановского 25−55; 30; 32А; 36; ул. Целиноградская 14−20; пер. Учительский. Причина — Работы для исключения аварийных отключений на оборудовании ЛЭП-6кВ; Л 72ф11; ТП-176; ТП-1952.

— 10.08.2018 с 09.00 до 17.00 отключат просп. Будённовский 103; 103/2; 103/3; 105; 105/2; 105/3; 105/4; 105/5; 105/6; 105/7; 105/8; 105/9; 105/10; пер. Тимирязева; ул. Фрунзе 3; ул. Целиноградская 2−6; стадион Труд. Причина — Работы для исключения аварийных отключений на оборудовании ЛЭП-6кВ; Л 15ф9; ТП-468; ТП-180.

— 06.08.2018 с 09.00 до 17.00 отключат ул. 12-го Февраля 3−17, 4−10; пер. Псковский 1−15, 2−22; ул. Пирамидная 2−16, 1−17; ул. Раевского 1−29, 2−16; ул. Турксибская 1−11, 2−4; ул. Курганная 1−17, 2−22; ул. Мечникова 2−12; ул. Маркова 41−53, 82−96; ул. Пестеля 84−102, 89−107. Причина — Работы для исключения аварийных отключений на оборудовании ТП-578.

— 06.08.2018 с 09.00 до 17.00 отключат ул. Владикавказская 1−23, 2−28; ул. Красногвардейская 1−31, 2−32; ул. Бондаренко 16−22; ул. Волгоградская 1−23, 2−28; ул. Бондаренко 14, 14А, 14Б; ул. Текучёва 9−35, 18−66; ул. Муравьёва 2; ул. Булавина 1−11А; пер. Трудовой 2−10; пер. Артельный 5−9; пер. Громкий 1−11, 2−22; пер. Подсолнечный 1−9; ул. Балочная 12−34, 23−35. Причина — Работы для исключения аварийных отключений на оборудовании ТП-217.