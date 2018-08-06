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10:31 (мск), источник: АиФ Казань

На поле в Осиново появилась фраза «Нет МСЗ»

Фраза «Нет МСЗ» появилась на поле в селе Осиново Зеленодольского района РТ.

Двадцатиметровые буквы выкосили на поле — там, где предполагается построить мусоросжигательный завод. Таким образом активисты пытаются привлечь внимание властей к тому, что жители против строительства предприятия.

Организатор акции Дмитрий Егоров подчеркнул, что очертания букв обозначены путём простого скоса травы, без нарушения плодородного слоя почвы.

«Где и каким буквами нужно написать, чтобы нас наконец услышали?» — комментирует активист акцию.

Напомним, участок в 11,3 га земель сельхозназначения был выкуплен компанией АГК-2 за 101,7 тыс. рублей. 23 июля депутаты Осиновского сельсовета одобрили перевод земли сельхозназначения в промышленные.

Напомним, 7 августа на стадионе в Осиново пройдет очередной митинг против строительства завода. В акции заявлено до 900 человек. К митингу активисты подготовили видеоролик, который активно распространяется через соцсети.

А 8 августа в Верховном суде РТ рассмотрят апелляционную жалобу 109 жителей Осиново на территориальную схему обращения с отходами. Главная претензия осиновцев — проект территориальной схемы не прошел общественного обсуждения, как того требует ФЗ «Об отходах производства и потребления».

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