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07:49 (мск), источник: Om1.ru

Мэрия: День города в Омске прошел без ЧС

В местах массового скопления людей дежурили полицейские и спасатели.

Источник: Om1.ru

Во время Дня города пожаров и других чрезвычайных ситуаций не возникло, сообщает пресс-служба администрации Омска. В местах праздничных мероприятий дежурили полицейские, сотрудники МЧС и департамента общественной безопасности, а также пожарные расчеты и спецтехника.

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Порядок в местах массового скопления людей обеспечивали 2 000 полицейских, а также представители народных дружин, общественных объединений, казаки и волонтеры.
По данным управления по делам ГО и ЧС, на праздничных выходных в Омске произошло 4 пожара, все они обошлись без жертв. На водоемах ни одного несчастного случая не зафиксировано.

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