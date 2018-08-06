Мэрия: День города в Омске прошел без ЧС
В местах массового скопления людей дежурили полицейские и спасатели.
В местах массового скопления людей дежурили полицейские и спасатели.
Во время Дня города пожаров и других чрезвычайных ситуаций не возникло, сообщает
Порядок в местах массового скопления людей обеспечивали 2 000 полицейских, а также представители народных дружин, общественных объединений, казаки и волонтеры.
По данным управления по делам ГО и ЧС, на праздничных выходных в Омске произошло 4 пожара, все они обошлись без жертв. На водоемах ни одного несчастного случая не зафиксировано.