Мэрия: День города в Омске прошел без ЧС

Во время Дня города пожаров и других чрезвычайных ситуаций не возникло, сообщает пресс-служба администрации Омска. В местах праздничных мероприятий дежурили полицейские, сотрудники МЧС и департамента общественной безопасности, а также пожарные расчеты и спецтехника.

Порядок в местах массового скопления людей обеспечивали 2 000 полицейских, а также представители народных дружин, общественных объединений, казаки и волонтеры.

По данным управления по делам ГО и ЧС, на праздничных выходных в Омске произошло 4 пожара, все они обошлись без жертв. На водоемах ни одного несчастного случая не зафиксировано.