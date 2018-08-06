«Флора-2018»: Россия, Европа, Восток, Америка и Африка в цветочном исполнении
Традиционно накануне дня города городские власти открыли городскую выставку зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2018».
Традиционно накануне дня города городские власти открыли городскую выставку зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2018».
Основная тема выставки в этом году стало флористическое путешествие «Вокруг света». Мотивы, навеянные историей и культурой России, стран Европы, Востока, Америки и Африки, нашли свое воплощение в цветочных экспозициях и ландшафтных композициях.
Традиционный праздник цветов будет радовать омичей до 7 августа в скверах «Выставочный» и «Воскресенский».