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09:08 (мск), источник: СуперОмск

«Флора-2018»: Россия, Европа, Восток, Америка и Африка в цветочном исполнении

Традиционно накануне дня города городские власти открыли городскую выставку зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2018».

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Основная тема выставки в этом году стало флористическое путешествие «Вокруг света». Мотивы, навеянные историей и культурой России, стран Европы, Востока, Америки и Африки, нашли свое воплощение в цветочных экспозициях и ландшафтных композициях.

Традиционный праздник цветов будет радовать омичей до 7 августа в скверах «Выставочный» и «Воскресенский».

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