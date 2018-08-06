Синоптики Башкирии рассказали о погоде на 6—8 августа
Жителей республики ожидают климатические сюрпризы.
Жителей республики ожидают климатические сюрпризы.
По данным Башгидромета, с 6 по 8 августа жителей республики ожидает жара с локальными дождями и грозами.
Сегодня, 6 августа, местами ожидается небольшой дождь, по северу региона с грозой. Ветер западный умеренный, при грозах прогнозируется шквалистое усиление. Температура воздуха ночью +13,+18°, днем +26,+31°.
В последующие два дня, 7 и 8 августа, характер погоды в республике значительно не изменится.