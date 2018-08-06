МЧС предупредило южноуральцев о штормовом ветре и ливнях
МЧС предупредило жителей Челябинской области об ухудшении погоды сегодня днем, 6 августа, в связи с прохождением атмосферных фронтов, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
МЧС предупредило жителей Челябинской области об ухудшении погоды сегодня днем, 6 августа, в связи с прохождением атмосферных фронтов, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
По данным синоптиков, в отдельных районах Южного Урала ожидаются грозы, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с.
Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач.
Добавим, что погода в регионе сохранится теплая: днем воздух прогреется до +28°С, а на юге — до +33°С.