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08:07 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе в Затоне отключат электричество 6 августа

Во вторник, 6 августа, в микрорайоне Затон запланировано отключение электричества в связи с ремонтом на линиях, сообщили в «Уфимских городских электрических сетях».

Свет будет отключен в течение рабочего дня — с 10.00 до 18.00. Под отключение попадают здания на улице Летчиков: детсад № 97 (12/1), супермаркет (12), 18- и 20-этажный жилые дома (14 и 16/1).

В тот же день в Нижегородке электричества не будет с 9.00 до 13.00 в домах по улице Линейной: №№ 20 — 80, 17 — 43а.

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