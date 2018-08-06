В Уфе в Затоне отключат электричество 6 августа

Свет будет отключен в течение рабочего дня — с 10.00 до 18.00. Под отключение попадают здания на улице Летчиков: детсад № 97 (12/1), супермаркет (12), 18- и 20-этажный жилые дома (14 и 16/1).

В тот же день в Нижегородке электричества не будет с 9.00 до 13.00 в домах по улице Линейной: №№ 20 — 80, 17 — 43а.