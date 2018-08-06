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07:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе назначена новая и.о. замгубернатора по здравоохранению

Должность заняла уроженка Свердловской области Елена Малышева.

В областной администрации произошло новое назначение.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, и.о. заместителя губернатора по здравоохранению стала Елена Малышева. Новая и.о. замгубернатора родилась в г. Тавда Свердловской области в 1971 году, в 1993 году окончила ТюмГУ по специальности «Правоведение». В 2010 году Елена Малышева получила квалификацию «Мастер делового администрирования» в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.

Елена Малышева работает с медицинскими и социальными учреждениями с 1993 года. До назначения в обладминистрацию Кемеровской области она два года работала одним из руководителей Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД».

Примечательно, что новая и.о. замгубернатора является тезкой уроженки Кемерова телеведущей Елены Малышевой.

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