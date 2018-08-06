В Кузбассе назначена новая и.о. замгубернатора по здравоохранению
Должность заняла уроженка Свердловской области Елена Малышева.
Должность заняла уроженка Свердловской области Елена Малышева.
В областной администрации произошло новое назначение.
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Елена Малышева работает с медицинскими и социальными учреждениями с 1993 года. До назначения в обладминистрацию Кемеровской области она два года работала одним из руководителей Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД».
Примечательно, что новая и.о. замгубернатора является тезкой уроженки Кемерова телеведущей Елены Малышевой.