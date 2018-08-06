В Кузбассе назначена новая и.о. замгубернатора по здравоохранению

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, и.о. заместителя губернатора по здравоохранению стала Елена Малышева. Новая и.о. замгубернатора родилась в г. Тавда Свердловской области в 1971 году, в 1993 году окончила ТюмГУ по специальности «Правоведение». В 2010 году Елена Малышева получила квалификацию «Мастер делового администрирования» в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.