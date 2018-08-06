Беспредельную езду автобуса снял очевидец на видео в Алматы

Читатель NUR.KZ прислал на редакционный WhatsApp +7 771 718 15 57 видео и сообщение об автобусе, который объезжал прохожих и машины на скорости 90 км/ч в Алматы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8XqgqYIr-Jc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Автор видео сообщил, что увидел лихача за рулем автобуса вечером 5 августа на проспекте Райымбека. Мужчина стал снимать на видео потому, что автобус чуть не ударил его новую машину, которую он купил в тот же день. По сообщению автора видео, маршрутный автобус мчался со скоростью 90 километров в час.

«Я ехал на скорости 80 километров и был в шоке, когда меня обогнал этот “отморозок”. Он чуть не задел мою машину, которую купил сегодня. Непонятно, почему его не остановили пассажиры автобуса, или им плевать на свои жизни?», — написал возмущенный очевидец.