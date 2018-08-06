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09:23 (мск), источник: СуперОмск

Омские медики рассказали, как прошел День города

Общегородские праздники и массовые мероприятия, как правило, заставляют службу скорой помощи работать в очень напряженном графике. Однако, как пояснил в беседе с «СуперОмском» главный врач Омской станции скорой медицинской помощи Максим Стуканов, в этом году День города прошел спокойно.

«Погода была благоприятной, тяжелых случаев, как в прошлые годы, не было. Я говорю об общественных местах, которые мы обслуживали. В первый день на массовых мероприятиях было всего 19 обращений, причем несложные ситуации. Праздник прошел нормально, относительно спокойно, весело, без агрессии, без поножовщин, это же хорошо. Праздник прошел как праздник», — заявил главный врач.

По словам медика, огромное подспорье в благоприятном проведении праздника оказала погода. Особенно отсутствие жары порадовало участников марафона.

«Не было жары характерной, как в прошлые годы, когда во время марафона был наплыв обращений. В этом году не было тепловых ударов. Был один случай обезвоживания и еще один с одной характерной травмой сустава. Кстати, этот продолжил марафон, травма не тяжелая. Мы всегда готовы к большому количеству обращений, но их не было. Предыдущие Дни города проходили более напряженно как раз именно из-за жары», — пояснил Стуканов.

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Пациентов, которые перебрали спиртного, с массовых мероприятий, тоже не было. Однако Стуканов заявил о трех случаях «немедицинского приема препаратов» на концерте «Серебро» возле «Арены Омск». Однако какие именно употребили вещества — определяют не работники скорой помощи.

Омрачило работу скорой помощи в праздник лишь одно:

«Жуткие пробки 4 дня по всему центру и на Левобережье. Это сильно затрудняло работу. По идее должны быть организованы коридоры, для пассажирского транспорта нашлась возможность организовать полосы. Дороги просто заняты автомобилями, они пытались двигаться и уступать нам дорогу, не это было невозможно», — пояснил Стуканов.

Случаи колото-резаных ран и побоев, которые нередко случаются во время массовых праздников, были зафиксированы лишь на окраинах, а не в центре, где было празднество, но, как заверил главврач, с празднованием Дня города они никак не связаны.

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