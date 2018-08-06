Антон Алиханов сыграл на гитаре на закрытии Kaliningrad City Jazz

Глава региона исполнил соло на гитаре в воскресенье, 5 августа. За роялем во время выступления Алиханова сидел известный бизнесмен Владимир Кацман. Также в этот день на Kaliningrad City Jazz выступили Swing Tarturo из Швеции, Matti Klein Soul Trio feat Pat Appleton из Германии и российская инди-группа Therr Maitz.