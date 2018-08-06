Антон Алиханов сыграл на гитаре на закрытии Kaliningrad City Jazz
Губернатор Калининградской области сыграл на гитаре на закрытии Kaliningrad City Jazz. Видео выступления Антона Алиханова прислал читатель «Клопс».
Губернатор Калининградской области сыграл на гитаре на закрытии Kaliningrad City Jazz. Видео выступления Антона Алиханова прислал читатель «Клопс».
Глава региона исполнил соло на гитаре в воскресенье, 5 августа. За роялем во время выступления Алиханова сидел известный бизнесмен Владимир Кацман. Также в этот день на Kaliningrad City Jazz выступили Swing Tarturo из Швеции, Matti Klein Soul Trio feat Pat Appleton из Германии и российская
Ранее в Сколково Антон Алиханов рассказал о планах выйти на сцену фестиваля с музыкальной группой. В этом году Kaliningrad City Jazz проходил 3, 4 и 5 августа в Центральном парке культуры и отдыха. Пользователи Instagram активно делились фотографиями с фестиваля. Репортаж также подготовил корреспондент «Клопс».