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08:21 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На Южном Урале завершились масштабные военные учения

На Южном Урале завершились масштабные военные учения.

В Челябинской области прошел завершающий этап масштабных учений уральской танковой дивизии. На полигоне оттачивали мастерство более 200 боевых машин, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

К учениям были привлечены 7 тысяч военнослужащих. Перед ними стояла задача остановить наступление условного противника, нанести ему максимальные потери, отбросить и вернуть утраченные позиции.

«Особенность данного эпизода в том, что одновременно в наступление вышли сразу два танковых полка, а это около 200 танков, которые смогли за считанные минуты прорвать оборону неприятеля. Также удары по условному противнику наносили бомбардировщики Су-24, вертолеты Ми-8 и Ми-24, реактивная артиллерия и минометная батарея. В результате слаженных действий военнослужащие уничтожили силы “противника”, а тактический десант — его передовой командный пункт, что привело к дезорганизации системы управления войсками», прокомментировали в пресс-службе.

Столь масштабные маневры проводятся на Урале впервые с момента формирования соединения в 2016 году.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия была сформирована в составе Центрального военного округа в конце 2016 года. Ее части дислоцированы на территории Челябинской и Свердловской областей. Соединение получило на вооружение современные модификации танков Т-72 и новейшие бронетранспортеры БТР-82А.

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