Как выглядит отреставрированная подземка на Абая-Достык в Алматы

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В акимате Алматы показали облик отреставрированного подземного перехода на перекрестке проспектов Абая и Достык, сообщает Zakon.kz.

Судя по фотографиям, подземка украшена изображениями животных.

Всего ремонту подлежат 48 подземных переходов. В некоторых планируется установка бесплатного Wi-Fi, а также музыкального оформления.