Lego-стены и кресла-мешки: красноярские школы готовят к 1 сентября
В городе началась приёмка образовательных учреждений к учебному году.
В городе началась приёмка образовательных учреждений к учебному году.
В Красноярске началась приемка школ к 1 сентября, рассказали в городской администрации. Некоторые учреждения в этом году подошли к ремонту нестандартно: в школах установили необычную цветную мебель, вместо стульев в кабинетах появились
В коридорах монтируют большие стены из конструктора Lego, оборудуют спортивные уголки с тренажерами и ковриками для занятий. Также школьники с 1 сентября опробуют сенcорные лавочки, аэрохоккей, скалодромы. Уроки можно теперь делать в
«В некоторых школах не будут наказывать за рисование на стенах, обычную краску там заменили на грифельные и маркерные поверхности», — рассказали в управлении образования.
Всего на ремонт школ в этом году выделили 411 миллионов рублей. В учреждениях заменили окна и двери, отремонтировали кровли, ограждения, обновили системы вентиляции, водо- и электроснабжения. Также во всех школах провели косметический ремонт кабинетов. Приемка школ завершится к 16 августа.