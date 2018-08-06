Lego-стены и кресла-мешки: красноярские школы готовят к 1 сентября

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске началась приемка школ к 1 сентября, рассказали в городской администрации. Некоторые учреждения в этом году подошли к ремонту нестандартно: в школах установили необычную цветную мебель, вместо стульев в кабинетах появились кресла-мешки.

В коридорах монтируют большие стены из конструктора Lego, оборудуют спортивные уголки с тренажерами и ковриками для занятий. Также школьники с 1 сентября опробуют сенcорные лавочки, аэрохоккей, скалодромы. Уроки можно теперь делать в коворкинг-зонах, сидя в удобном кресле.

«В некоторых школах не будут наказывать за рисование на стенах, обычную краску там заменили на грифельные и маркерные поверхности», — рассказали в управлении образования.