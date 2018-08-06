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08:50 (мск), источник: Newslab.ru

Lego-стены и кресла-мешки: красноярские школы готовят к 1 сентября

В городе началась приёмка образовательных учреждений к учебному году.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске началась приемка школ к 1 сентября, рассказали в городской администрации. Некоторые учреждения в этом году подошли к ремонту нестандартно: в школах установили необычную цветную мебель, вместо стульев в кабинетах появились кресла-мешки.

В коридорах монтируют большие стены из конструктора Lego, оборудуют спортивные уголки с тренажерами и ковриками для занятий. Также школьники с 1 сентября опробуют сенcорные лавочки, аэрохоккей, скалодромы. Уроки можно теперь делать в коворкинг-зонах, сидя в удобном кресле.

«В некоторых школах не будут наказывать за рисование на стенах, обычную краску там заменили на грифельные и маркерные поверхности», — рассказали в управлении образования.

Всего на ремонт школ в этом году выделили 411 миллионов рублей. В учреждениях заменили окна и двери, отремонтировали кровли, ограждения, обновили системы вентиляции, водо- и электроснабжения. Также во всех школах провели косметический ремонт кабинетов. Приемка школ завершится к 16 августа.

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