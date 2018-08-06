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08:48 (мск), источник: Newslab.ru

В Октябрьском районе Красноярска на неделю закрыли несколько бесплатных парковок

Ограничение снимут в субботу, 11 августа, в 23:00.

Источник: Агентство «Москва»

До 11 августа временно закрыли для остановки и парковки транспорта сразу несколько участков улиц в Октябрьском районе Красноярска. Ограничения связаны с проведением форума Международной федерации студенческого спорта.

Запрещено парковаться на проспекте Свободный:

от улицы Биатлонной до съезда на Академгородок (по обеим сторонам);
от улицы Биатлонной до здания № 79/2 по проспекту Свободный (по нечетной стороне);
на Биатлонной в районе конечной остановки «Сопка» (по обеим сторонам).

Также запретили парковку с восточной стороны института ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ» (улица Академика Киренского, 2) от улицы Киренского до Борисова (по обеим сторонам) и на Борисова до здания № 18.

Ограничение снимут в субботу, 11 августа, в 23:00.

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