В Октябрьском районе Красноярска на неделю закрыли несколько бесплатных парковок

Источник: Агентство «Москва»

До 11 августа временно закрыли для остановки и парковки транспорта сразу несколько участков улиц в Октябрьском районе Красноярска. Ограничения связаны с проведением форума Международной федерации студенческого спорта.

Запрещено парковаться на проспекте Свободный:

от улицы Биатлонной до съезда на Академгородок (по обеим сторонам);

от улицы Биатлонной до здания № 79/2 по проспекту Свободный (по нечетной стороне);

на Биатлонной в районе конечной остановки «Сопка» (по обеим сторонам).

Также запретили парковку с восточной стороны института ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ» (улица Академика Киренского, 2) от улицы Киренского до Борисова (по обеим сторонам) и на Борисова до здания № 18.