«Паллада» снова выходит в море

Источник: Восток Медиа

Фрегат пройдет по маршруту Владивосток — Циндао (Китай) — Йосу (Южная Корея) — Владивосток. Плавательную практику пройдут 125 курсантов из Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета (Дальрыбвтуза), Керченского государственного морского технологического университета, Владивостокского президентского кадетского училища, Дальневосточного мореходного училища и Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа.

Рейс продлится почти месяц и за это время учащихся ждут вахты, подвахты, учёба, тренировки. По возвращении домой курсанты получат квалификацию вахтенного матроса и вахтенного моториста.

Вместе со студентами практику пройдут и школьники: воспитанники парусного клуба «Паллада» из города Козьмодемьянск (Республика Марий Эл), клуба «Юный патриот Родины» (Владивосток) и детского морского центра «Каравелла» (Новосибирск). Их участие стало возможным в рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016−2020 годы». Благодаря ей ребятам предоставляется возможность пройти плавательную практику на учебных парусных суднах.

Напомним, что 27 августа из корейского порта Йосу будет дан старт Международной регате учебных парусников, к которой присоединится и «Паллада». Мероприятие проходит в рамках 5-летней Программы Регат под эгидой Президента России. Программа разработана Ассоциацией учебных парусников России, ПАО «Совкомфлот» и Sail Training International.

В регате заявлены судна нескольких стран: класса А — «Паллада» (Россия), «Надежда» (Россия), BIMA SUCI (Индонезия), KOREANA (Республика Корея), MIRAIE (Япония), класса В — AMI (Япония), яхты классов C&D — около 40 вымпелов (Россия, Китай). Ожидается также участие двух японских парусников класса А: KAIWO MARU и NIPPON MARU. Приглашены и военные учебные парусники из Китая — POLANG и Вьетнама — LE QUY DON.

Во Владивосток участники должны прийти 1 сентября. Регата включает не только международную гонку парусников, но и мероприятия для жителей города. Среди них открытие «Морской Деревни» Регаты (9 сентября), детско-юношеская регата в рамках Регаты учебных парусников ( 9—11 сентября ), дневная гонка парусников в Амурском заливе (11 сентября), торжественная церемония награждения победителей и призеров Регаты (12 или 13 сентября), парад Парусов (14 сентября).